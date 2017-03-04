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22:31 (мск), источник: Известия.Ру

Вооруженный налет совершен на ювелирный магазин в Москве

Ограбление произошло на 11-й Парковой улице.

Источник: РИА "Новости"

Ограбление ювелирного магазина произошло в субботу, 4 марта, на востоке Москвы.

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Вооруженные пистолетом злоумышленники вошли в магазин на 11-й Парковой улице, сообщили в пресс-службе главка МВД по Москве.

Вооруженный налет произошел около 19:00, рассказали в правоохранительных органах.

Налетчики угрожали персоналу магазина пистолетом и похитили ювелирные изделия с витрин. Пострадавших при ограблении нет, на месте ограбления работают оперативники.

В Москве введен план «Перехват», ведется розыск преступников.

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