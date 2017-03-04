Вооруженный налет совершен на ювелирный магазин в Москве
Ограбление произошло на 11-й Парковой улице.
Ограбление произошло на 11-й Парковой улице.
Ограбление ювелирного магазина произошло в субботу, 4 марта, на востоке Москвы.
Вооруженные пистолетом злоумышленники вошли в магазин на 11-й Парковой улице, сообщили в
Вооруженный налет произошел около 19:00, рассказали в правоохранительных органах.
Налетчики угрожали персоналу магазина пистолетом и похитили ювелирные изделия с витрин. Пострадавших при ограблении нет, на месте ограбления работают оперативники.
В Москве введен план «Перехват», ведется розыск преступников.