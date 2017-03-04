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21:41 (мск), источник: РИА Новости

Художник из РФ занял второе место в конкурсе 3D-полотен на асфальте в Дубае

ДУБАЙ, 4 мар — РИА Новости. Российский художник Данила Шмелев занял второе место на конкурсе в сфере 3D-искусства на асфальте Dubai Canvas-2017 в Дубае.

Первое место присуждено итальянскому художнику Тони Куболикидо. На третьей строчке разместился датский художник Леон Кир.

Общий призовой фонд составил 2,3 миллиона дирхамов (около 600 тысяч долларов)

Всего в конкурсе участвовали 25 художников из разных стран мира, причем жюри оценивало креативность работ, технику, композицию, дизайн и авторскую интерпретацию заявленной темы.

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Это первые в своем роде премии в области этого вида искусства, ставшего популярным в последние годы.

Рисунки, которые создаются на асфальте или стенах зданий, с помощью геометрии создают 3D-иллюзии (например, падающие или появляющиеся из-под земли предметы), которые можно увидеть под определенным углом. При этом зритель сам может стать частью объемной картины.

Фестиваль Dubai Canvas впервые состоялся в Дубае в прошлом году, однако лишь в этом году были учреждены денежные премии. Кроме того, в этот раз фестиваль посетил правитель Дубая, вице-президент и премьер ОАЭ Мохаммед бен Рашид Аль Мактум.

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