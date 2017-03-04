Художник из РФ занял второе место в конкурсе 3D-полотен на асфальте в Дубае

Всего в конкурсе участвовали 25 художников из разных стран мира, причем жюри оценивало креативность работ, технику, композицию, дизайн и авторскую интерпретацию заявленной темы.

Это первые в своем роде премии в области этого вида искусства, ставшего популярным в последние годы.

Рисунки, которые создаются на асфальте или стенах зданий, с помощью геометрии создают 3D-иллюзии (например, падающие или появляющиеся из-под земли предметы), которые можно увидеть под определенным углом. При этом зритель сам может стать частью объемной картины.