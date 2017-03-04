Художник из РФ занял второе место в конкурсе 3D-полотен на асфальте в Дубае
ДУБАЙ, 4 мар — РИА Новости. Российский художник Данила Шмелев занял второе место на конкурсе в сфере 3D-искусства на асфальте Dubai Canvas-2017 в Дубае.
ДУБАЙ, 4 мар — РИА Новости. Российский художник Данила Шмелев занял второе место на конкурсе в сфере 3D-искусства на асфальте Dubai Canvas-2017 в Дубае.
Первое место присуждено итальянскому художнику Тони Куболикидо. На третьей строчке разместился датский художник Леон Кир.
Всего в конкурсе участвовали 25 художников из разных стран мира, причем жюри оценивало креативность работ, технику, композицию, дизайн и авторскую интерпретацию заявленной темы.
Это первые в своем роде премии в области этого вида искусства, ставшего популярным в последние годы.
Рисунки, которые создаются на асфальте или стенах зданий, с помощью геометрии создают 3D-иллюзии (например, падающие или появляющиеся
Фестиваль Dubai Canvas впервые состоялся в Дубае в прошлом году, однако лишь в этом году были учреждены денежные премии. Кроме того, в этот раз фестиваль посетил правитель Дубая,