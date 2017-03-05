В Подмосковье погибли более 11 тысяч куриц из-за птичьего гриппа

Эпидемия птичьего гриппа на территории «Смены» началась 27 февраля. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на общий источник в правоохранительных органах.

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории предприятия со 2 марта.

Новый штамм зарегистрировали в китайском Центре по контролю и профилактике заболеваний в феврале 2017 года.