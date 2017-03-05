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00:45 (мск), источник: РИА Новости

В Подмосковье погибли более 11 тысяч куриц из-за птичьего гриппа

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Птичий грипп за четыре дня убил более 11 тысяч куриц на предприятии ФГБУ СГЦ «Смена» в деревне Березняки Сергиево-Посадского района.

Источник: РИА Новости

Эпидемия птичьего гриппа на территории «Смены» началась 27 февраля. Об этом сообщил телеканал «360» со ссылкой на общий источник в правоохранительных органах.

Режим чрезвычайной ситуации введен на территории предприятия со 2 марта.

Новый штамм зарегистрировали в китайском Центре по контролю и профилактике заболеваний в феврале 2017 года.

Мутацию вируса птичьего гриппа признали высокопатогенным. Однако, он не опасен для людей

В нескольких европейских странах также зарегистрированы случаи заболевания новым штаммом. Поэтому Россельхознадзор запретил поставки птицеводческой продукции из нескольких стран с 4 февраля.

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