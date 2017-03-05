Что иностранцы говорили о Москве в старину
Агрессивный макияж и кольца во рту, матерящиеся дети и непристойности в бане. «Газета.Ru» продолжает цикл статей, посвященных воспоминаниям иностранцев о России — на сей раз в XVII веке.
Агрессивный макияж и кольца во рту, матерящиеся дети и непристойности в бане. «Газета.Ru» продолжает цикл статей, посвященных воспоминаниям иностранцев о России — на сей раз в XVII веке.
В результате среди европейцев распространились и укоренились странные представления о нашей стране.
Они думали, что ехать туда — значит ехать «в край света», что эта страна «с Индиями граничит».
Наиболее пространные описания России XVII века дал немецкий ученый Адам Олеарий. Он за свою жизнь побывал в Москве четыре раза, и в 1657 году было опубликовано его сочинение «Новое дополненное описание путешествия в Московию и Персию», в котором он описывал свои наблюдения, подкрепленные иллюстрациями.
«Поэтому-то часто происходят сильные пожары. Мы в свое время по ночам иногда видели, как в 3−4 местах за раз поднимается пламя. Улицы широкие, но осенью в дождливую погоду очень грязные и вязкие, поэтому большинство застлано круглыми бревнами, поставленными рядом, и по ним идут, как по мосткам», — писал он о непривычных европейцу мостовых.
Наденьте это немедленно
Другим интересным наблюдением стали для Олеария торговцы неподалеку от храма Василия Блаженного. В частности, он описывал женщин, которые стоят, держа во рту кольца с бирюзой, продавая украшения. «Я в недоумении спросил, что это значит. Москвитяне ответили, что это знак продажности бабенок». Это были те, кого бы сейчас назвали «женщинами с пониженной социальной ответственностью», а кольца во рту — атрибут, указывающий на их профессию.
Впрочем, не только представительницы этой профессии были тогда вполне доступны. Французский посол Фуа де ла Невилль писал: «Русские женщины очень падки на иностранцев и очень легко решаются на близость».
«Таковые с лица столь прекрасны, что превосходят многие нации. Они стройны телом и высоки, поэтому длинные, доходящие сверху до самого низа, одежды сидят на них очень красиво. Свои волосы, будучи девицами, заплетают в косу и еще украшают жемчугом и золотом, так что смотрится чудесно. Эта московицкая женщина умеет
«Женщины среднего роста, в общем красиво сложены, нежны лицом и телом. Но в городах они все румянятся и белятся, причем так грубо и заметно, что кажется, будто
В Москве у женщин, писал он, особенно девушек, были туфли с очень высокими каблуками. Жили знатные женщины затворнической жизнью, в отличие от обычных девушек: «праздные молодые женщины очень редко появляются среди людей».
Москва — поле брани
Еще одна диковинка для иностранцев — это русская баня. В Европе в те времена париться было не принято.
Ганс Мориц Айрман очень положительно отзывался об этом развлечении: «Простые люди, которые сообща строят бани на проточной воде, лишь только они сильнее разогрелись, выходят как их Бог создал в холодную проточную воду и усаживаются в нее на долгое время, безразлично, будь то летом или зимою. Летом спускаются в воду подобием лесенки из двух длинных бревен, между ними они поочередно повисают в воде. А зимой пробивают во льду большие отверстия и так бросаются в ледяную воду. Они считают это очень здоровым. Так как у нас обычай подобным образом мыться неизвестен, а я сам часто участвовал и мне очень понравилось, то захотел рассказать об этом».
Олеарий же русской традицией впечатлен не был. «Мы сами несколько раз видели в Москве, как мужчины и женщины выходили прохладиться из простых бань и голые, как их Бог создал, подходили к нам и обращались к нашей молодежи на ломаном немецком языке безнравственными речами. Мужчины и женщины мылись вместе, и это считалось нормальным».
Не понравилось ему и то, что москвичи могли в разговоре ввернуть крепкое словцо, о чем он также упоминал в своих заметках: «У них употребительны многие постыдные, гнусные слова и насмешки, которые я, если бы этого не требовало историческое повествование, никогда бы не сообщил целомудренным ушам. Произносят их не только взрослые и старые, но и малые дети, еще не умеющие назвать ни Бога, ни отца, ни мать. Уже имеют на устах это и говорят и дети родителям, и родители детям».
Подробные описания архитектуры и быта Москвы можно найти в записках Павла Алеппского, архидиакона Антиохийской православной церкви. Особенно путешественника восхитил Кремль.
«Таких башен мы не видели ни в стенах Антиохии, ни Константинополя, ни Алеппо, ни иных укрепленных городов, где бойницы идут ровно, служа для стрельбы над землею вдоль. А из этих башен можно стрелять во всякого, кто приблизится к нижней части стены, и это по двум причинам: что стена не похожа на городские стены в нашей стране, снизу доверху ровные, легко разрушаемые, но она с откосом, а бойницы одинаково наклонены к низу стены».
«На реке Москве несколько мостов, большая часть их утверждена на деревянных сваях, — продолжал он. — Мост близ Кремля, напротив ворот второй городской стены, возбуждает большое удивление: он ровный, сделан из больших деревянных брусьев, пригнанных один к одному и связанных толстыми веревками из липовой коры, концы которых прикреплены к башням и к противоположному берегу реки. Все городские служанки, слуги и простолюдинки приходят к этому мосту мыть платье в реке, потому что вода здесь стоит высоко, вровень с мостом».
«Всю их пищу составляют огурцы и арбузы»
Отдельная тема — это русская кухня.
Олеарий постарался описать ситуацию более пространно: «Ежедневная пища простых людей состоит из крупы, репы, капусты, огурцов, рыбы свежей или соленой. Есть у них весьма обыкновенная еда, которую они называют икрой. Она готовится из икры больших рыб, особенно из осетровых, или белорыбицы. Это неплохое кушанье».
Походы по кабакам — занятие далеко не современное. Бархоппингом интересовались еще в XVII веке. Вот какими впечатлениями поделился член шведского посольства в Москву Иоганн Филипп Кильбургер: «Все кабаки, винные, пивные и водочные кружала в пространном русском государстве принадлежат исключительно царю. От этого в кабаках редко находится хорошее пиво, и то продается дорого, хотя ячмень, солод и хмель дешевы. Но кабаков, как в Москве, так и в других городах и селениях не слишком много. Можно русских похвалить за то, что не только в кабаках, но и во всяком доме в городе есть ледники для прохлаждения напитков в летнее время. Это делается так: каждый год в марте месяце ледники набиваются льдом, после
«Почти у всех, а особливо у крестьян, есть жидкий напиток, называемый квасом. Напиток этот, насколько мне известно, не варят, а мешают только ржаной солод с горячей водою; он всегда держится в открытой посуде, и вечером наливают в него столько, сколько выпито днем. Но когда, наконец, он начнет делаться слишком жидким и слабым, то делают его снова и таким образом продолжают беспрестанно. Такой квас продается в Москве на всех улицах».
Сосед с перфоратором из XVII века
Не нова, как оказалось, и тема вечного русского ремонта.
Голландский политик Николаас Витсен пожаловался в своих записках: «Когда мы туда прибыли 25-го января, оказалось, что большой посольский двор, где мы пребывали, был совсем запущен, ремонт только начинали. Для посла были отведены четыре комнаты, а дворяне, офицеры и прочие члены свиты должны были разместиться в клетушках, стоящих вокруг двора».
Существенной неприятностью в те времена были бесконечные грабежи. Во время своего пребывания в Москве уже известный нам Олеарий успел познакомиться с оборотной стороной жизни в городе: «Без хорошего ружья и спутников нельзя избежать нападения. Так случилось и с нами: когда некоторые во время пира пробыли у доброго приятеля до поздней ночи, а один на обратном пути пошел далеко вперед, он подвергся нападению двух уличных грабителей, криком указал на свою опасность. Ему поспешили на помощь. Один из воров спрятался, другой был избит. Не проходит и ночи, чтобы наутро не обнаруживали на улицах разных лиц убитыми».
Вообще суровость москвичей отмечали многие. Так, Аллепский, описывая рыночную торговлю, писал: «Торговля московитов деспотичная, это торговля сытых людей, ибо от них не требуется издержек, не взимается с них ни податей, ни