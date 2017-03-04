Литовец запустил беспилотник над президентским дворцом в Польше

«Сегодня после обеда сотрудники BOR, реализуя задачи по охране объектов, заметили дрон, летающий над Бельведером. Сотрудники Бюро охраны правительства установили местонахождение оператора дрона в расположенном рядом парке, а затем задержали его и проверили документы. Оператор оказался гражданином Литвы, который управлял устройством с дистанционным управлением в компании двух женщин с российским гражданством», — говорится в сообщении ведомства.

По данным BOR, в настоящее время составляется протокол о передаче задержанного гражданина Литвы полиции. Также о происшествии проинформировано Агентство внутренней безопасности страны. Информации о том, задержаны ли гражданки России, нет.