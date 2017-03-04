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23:54 (мск), источник: РИА Новости

Литовец запустил беспилотник над президентским дворцом в Польше

ВАРШАВА, 4 мар — РИА Новости. Гражданин Литвы задержан в Варшаве за запуск беспилотника над зданием президентского дворца Бельведер в компании двух россиянок, сообщает Бюро охраны правительства (BOR) Польши.

Источник: AP 2017

«Сегодня после обеда сотрудники BOR, реализуя задачи по охране объектов, заметили дрон, летающий над Бельведером. Сотрудники Бюро охраны правительства установили местонахождение оператора дрона в расположенном рядом парке, а затем задержали его и проверили документы. Оператор оказался гражданином Литвы, который управлял устройством с дистанционным управлением в компании двух женщин с российским гражданством», — говорится в сообщении ведомства.

По данным BOR, в настоящее время составляется протокол о передаче задержанного гражданина Литвы полиции. Также о происшествии проинформировано Агентство внутренней безопасности страны. Информации о том, задержаны ли гражданки России, нет.

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