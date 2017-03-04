На границе Украины и Венгрии появится новый пункт пропуска

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В этом году на участке украино-венгерской границы Большая Паладь — Надьгодош повится новый контрольно-пропускной пункт. Его открытие призвано упростить пересечение границы для жителей приграничных населенных пунктов, передает пресс-служба Государственного агентства автомобильных дорог Украины («Укравтодор»).

Сообщается, что в планах — отремонтировать 11,5 км автомобильной дороги 0−07−03−04 от поселка Чепа до нового КПП.

На территории Венгрии подъезд к КПП уже построен.

Венгерская сторона взяла на себя обязательства построить совместный пункт контроля, где будет осуществляться оформление документов украинскими и венгерскими пограничниками, и таможенниками, что упростит процедуру пересечение границы, сократит время прохождения формальностей.

«Дороги к границам — залог упрочения торговых отношений между Украиной и соседними государствами. Открытие нового КПП на границе Украина — Венгрия улучшит сообщение между странами, что, в свою очередь, будет стимулировать развитие экономики, способствовать притоку инвестиций, созданию новых рабочих мест», — отметил глава «Укравтодора» Славомир Новак.

Пункт пропуска планируется открыть к середине осени 2017 года.

Как сообщалось ранее, погранслужбы Украины и Польши продлили работу пешеходного пункта пропуска «Угринов — Долгобичув» до 30 июня 2017 года.