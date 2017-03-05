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01:45 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге подросток не справился с электричкой

Подросток после «общения» с железнодорожным транспортом доставлен в детскую больницу Раухфуса.

Источник: Агентство «Москва»

Возможно, он пострадал от увлечения зацепингом.

Как стало известно «Фонтанке», около десяти вечера в больницу на Лиговском с железнодорожной станции «Обухово» скорая привезла шестнадцатилетнего петербуржца. Его подобрали после встречи с электропоездом.

Пациент находится в сознании. Он упорно не отвечает на вопросы об обстоятельствах получения травм. По предварительным данным, связано это с тем, что подросток не шел в качестве пешехода вдоль путей, а ехал на вагоне электрички и упал.

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