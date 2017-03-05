В Ботаническом саду Петербурга распустились первые подснежники
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 мар — РИА Новости. Первые подснежники распустились в парке Ботанического сада Петра I, сообщается на странице сада в социальной сети «ВКонтакте».
С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 мар — РИА Новости. Первые подснежники распустились в парке Ботанического сада Петра I, сообщается на странице сада в социальной сети «ВКонтакте».
«Подснежники этого года! Парк открыт, но убедительно просим не ходить по узким тропинкам между клумбами. Первоцветы растут вплотную к гравийным дорожкам Северного двора», — говорится в сообщении.
На странице также размещены фотографии первоцветов.
Ранее сообщалось, что в первый день весны в Северной столице был побит рекорд максимальной температуры воздуха — столбики термометров поднялись до отметки в +5,2 градуса, что выше предыдущего рекорда 1989 года.
В субботу в Петербурге шел снег, сейчас температура воздуха составляет —1 градус.
Ботанический сад Петербурга был основан в 1714 году по указу Петра I, как Аптекарский огород. В 1823 году преобразован в Императорский
Ботанический сад сейчас административно подчиняется Ботаническому институту Комарова, являясь его отделом, и входит в структуру Российской академии наук.