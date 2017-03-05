В Ботаническом саду Петербурга распустились первые подснежники

«Подснежники этого года! Парк открыт, но убедительно просим не ходить по узким тропинкам между клумбами. Первоцветы растут вплотную к гравийным дорожкам Северного двора», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в первый день весны в Северной столице был побит рекорд максимальной температуры воздуха — столбики термометров поднялись до отметки в +5,2 градуса, что выше предыдущего рекорда 1989 года.

Трупный цветок с запахом гнилого мяса расцвел в «Аптекарском огороде» в преддверии весны

В субботу в Петербурге шел снег, сейчас температура воздуха составляет —1 градус.

Ботанический сад Петербурга был основан в 1714 году по указу Петра I, как Аптекарский огород. В 1823 году преобразован в Императорский санкт-петербургский ботанический сад.