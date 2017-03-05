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01:53 (мск), источник: РИА Новости

В Ботаническом саду Петербурга распустились первые подснежники

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 мар — РИА Новости. Первые подснежники распустились в парке Ботанического сада Петра I, сообщается на странице сада в социальной сети «ВКонтакте».

Источник: РИА "Новости"

«Подснежники этого года! Парк открыт, но убедительно просим не ходить по узким тропинкам между клумбами. Первоцветы растут вплотную к гравийным дорожкам Северного двора», — говорится в сообщении.

На странице также размещены фотографии первоцветов.

Ранее сообщалось, что в первый день весны в Северной столице был побит рекорд максимальной температуры воздуха — столбики термометров поднялись до отметки в +5,2 градуса, что выше предыдущего рекорда 1989 года.

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В субботу в Петербурге шел снег, сейчас температура воздуха составляет —1 градус.

Ботанический сад Петербурга был основан в 1714 году по указу Петра I, как Аптекарский огород. В 1823 году преобразован в Императорский санкт-петербургский ботанический сад.

Ботанический сад сейчас административно подчиняется Ботаническому институту Комарова, являясь его отделом, и входит в структуру Российской академии наук. Парк-дендрарий Ботанического сада — один из старейших парков России. Здесь собраны и экспонируются коллекции древесных и травянистых растений открытого грунта. Общая площадь оранжерей Ботанического сада составляет около 1 гектара, а протяженность — около 1 километра. В них насчитывается более 7,5 тысяч растений. Коллекция расположенного на территории сада ботанического музея насчитывает свыше 80 тысяч образцов.

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