РПЦ передаст в Исаакиевский собор ковчег с частицами мощей апостолов Петра, Павла и Андрея

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Ковчег с частицами мощей православных святых — апостолов Петра, Павла и Андрея Первозванного, а также святителей Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского будет передан в субботу в Исаакиевский собор.

Как сообщили ТАСС в Санкт-Петербургской епархии Русской Православной церкви, передача пройдет в рамках программы Всемирного русского народного собора «Духовное укрепления российского воинства и гражданского общества» по благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

«Благотворительный фонд святого мученика Вонифатия передаст в дар Исаакиевскому собору ковчег с частицами мощей апостола Андрея Первозванного, апостола Павла, апостола Петра, святителя Николая Чудотворца и святителя Спиридона Тримифунтского, — сказали в епархии. — После передачи ковчег с мощами святых будет храниться в алтаре придела святого Александра Невского и ежедневно выноситься для поклонения верующих во время богослужения».

Церемония передачи пройдет перед началом божественной литургии в приделе Александра Невского, где богослужения совершаются ежедневно.

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