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01:36 (мск), источник: ТАСС

РПЦ передаст в Исаакиевский собор ковчег с частицами мощей апостолов Петра, Павла и Андрея

После передачи ковчег с мощами святых будет храниться в алтаре придела святого Александра Невского и ежедневно выноситься для поклонения верующих во время богослужения.

Источник: РИА "Новости"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Ковчег с частицами мощей православных святых — апостолов Петра, Павла и Андрея Первозванного, а также святителей Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского будет передан в субботу в Исаакиевский собор.

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Как сообщили ТАСС в Санкт-Петербургской епархии Русской Православной церкви, передача пройдет в рамках программы Всемирного русского народного собора «Духовное укрепления российского воинства и гражданского общества» по благословению патриарха Московского и Всея Руси Кирилла.

«Благотворительный фонд святого мученика Вонифатия передаст в дар Исаакиевскому собору ковчег с частицами мощей апостола Андрея Первозванного, апостола Павла, апостола Петра, святителя Николая Чудотворца и святителя Спиридона Тримифунтского, — сказали в епархии. — После передачи ковчег с мощами святых будет храниться в алтаре придела святого Александра Невского и ежедневно выноситься для поклонения верующих во время богослужения».

Церемония передачи пройдет перед началом божественной литургии в приделе Александра Невского, где богослужения совершаются ежедневно.

Храм и музей

Богослужения в Исаакиевском соборе, прерванные в 1928 году, были восстановлены в 1990-м. В 2005 году было подписано Соглашение о совместной деятельности на территории объектов музейного комплекса между Государственным музеем-памятником «Исаакиевский собор» и Санкт-Петербургской епархией РПЦ. Сейчас, как сообщили в приходе собора, службы в храме совершаются каждый день, утром и вечером.

В Рождество 2016 года впервые за 88 лет прошло ночное богослужение, а в феврале 2017-го верующие провели вокруг собора два крестных хода

Во время служб вход для верующих в собор бесплатный.

Церковь о спорах: это — нормальное явление

Перед крестным ходом 19 февраля ректор Санкт-Петербургской духовной академии, архиепископ Петергофский Амвросий, возглавивший архиерейскую литургию, напомнил, что в результате многолетнего сотрудничества Духовной академии и музея возрождены уникальные богослужения по древней традиции.

Такие службы — действительно уровень Имперской столицы, культурной столицы
Архиепископ Петергофский АмвросийРектор Санкт-Петербургской духовной академии

В своей проповеди он назвал споры о передаче Исаакиевского собора в безвозмездное пользование РПЦ «нормальным явлением», подчеркнув, что «главное в этом — чтобы спор не перерастал в противостояние, во вражду, в ненависть, храм — не арена для политической битвы».

До передачи в 2017 году в пользование РПЦ Сампсониевского собора в трех храмах ГМП «Исаакиевский собор» проводилось более тысячи согласованных богослужений в год. По мнению директора музея Николая Бурова, «это больше, чем в некоторых храмах, не входящих в состав музейных учреждений».

Споры вокруг памятника

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Правительство Санкт-Петербурга объявило о том, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату Русской Православной церкви на основании принятого в 2010 году федеральным законом «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание здания.

В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам трагедии А321 над Синаем, посетили около 18 тысяч человек. За это же время в ГМП «Исаакиевский собор» побывали около 3,9 млн туристов, а в минувшие новогодние каникулы Исаакий посетили 146 тысяч российских и зарубежных туристов.

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