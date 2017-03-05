В усадьбе «Архангельское» откроется первый фестиваль итальянской культуры

«В 2017 году музей-усадьба “Архангельское” и Итальянский институт культуры учреждают новый фестиваль как признание исключительного значения произведений итальянских архитекторов, художников, скульпторов, писателей, собранных в Архангельском князем Николаем Борисовичем Юсуповым и его потомками», — говорится в сообщении.

В рамках фестиваля пройдут показ полотен Тьеполо «Встреча Антония и Клеопатры» и «Пир Клеопатры», презентация изданий поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» из библиотеки князя Юсупова, концерты выдающегося итальянского скрипача Доменико Нордио и известных российских музыкантов Ираиды Юсуповой, Алисы Гицба, Филиппа Чижевского, ансамблей «Солисты барокко», «La Stravaganza».

Фестиваль откроется в день рождения крупнейшего художника итальянского рококо Джованни Тьеполо, произведения которого представлены в собрании музея.

Усадьба Архангельское приобрела широкую известность в начале XIX века, когда российский вельможа, государственный деятель и коллекционер произведений искусства князь Николай Борисович Юсупов (1751−1831) купил в окрестностях Москвы имение с архитектурно-парковым ансамблем в стиле Ленотра и разместил здесь собрание западноевропейской живописи, скульптуры, богатейшую библиотеку, устроил театр.

Собрание Юсупова складывалось на протяжении нескольких десятилетий — от начала 1770-х до конца 1820-х годов, князь пользовался доверием императрицы Екатерины II и по ее заданиям приобретал многочисленные произведения искусства для царского собрания. Так, именно он привез в Россию рисунки итальянских мастеров, на основе которых в Эрмитаже в Санкт-Петербурге были созданы копии Ватиканских лоджий Рафаэля.

Фестиваль пройдет с 4 по 12 марта.