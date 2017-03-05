В усадьбе «Архангельское» откроется первый фестиваль итальянской культуры
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Первый фестиваль итальянской культуры «Тьеполо-fest» откроется в
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Первый фестиваль итальянской культуры «Тьеполо-fest» откроется в
«В 2017 году
Фестиваль откроется в день рождения крупнейшего художника итальянского рококо Джованни Тьеполо, произведения которого представлены в собрании музея.
В рамках фестиваля пройдут показ полотен Тьеполо «Встреча Антония и Клеопатры» и «Пир Клеопатры», презентация изданий поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» из библиотеки князя Юсупова, концерты выдающегося итальянского скрипача Доменико Нордио и известных российских музыкантов Ираиды Юсуповой, Алисы Гицба, Филиппа Чижевского, ансамблей «Солисты барокко», «La Stravaganza».
Также зрители смогут увидеть выставку пейзажей молодых художников «Opus Practicum. Вдохновленные Тосканой». Публичные лекции об итальянском искусстве прочтут Мариам Никогосян, Евгении Шидловской, Константин Боленко и Надежда Дозорова.
Усадьба Архангельское приобрела широкую известность в начале XIX века, когда российский вельможа, государственный деятель и коллекционер произведений искусства князь Николай Борисович Юсупов (1751−1831) купил в окрестностях Москвы имение с
Собрание Юсупова складывалось на протяжении нескольких десятилетий — от начала 1770-х до конца 1820-х годов, князь пользовался доверием императрицы Екатерины II и по ее заданиям приобретал многочисленные произведения искусства для царского собрания. Так, именно он привез в Россию рисунки итальянских мастеров, на основе которых в Эрмитаже в
Фестиваль пройдет с 4 по 12 марта.