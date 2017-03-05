Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Трамп сделал резкое заявление после обвинений СМИ в адрес Путина
Опрос показал, сколько крымских татар хочет переехать на Украину
Натали Портман родила дочь
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
«Не люблю запреты»: изменилось ли отношение детей к курениюУ подростков узнали, влияет ли на них борьба взрослых с курением
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
"2 самолета с деньгами": Олейник о подготовке бегства Порошенко
СМИ: Путин получил неожиданный подарок в Киргизии
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Местные жители обвалили ж/д на Украине и напали на полицию - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
12Наступление на Мосул
8На Сицилии извергается вулкан Этна
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
01:16 (мск), источник: РИА Новости

В усадьбе «Архангельское» откроется первый фестиваль итальянской культуры

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Первый фестиваль итальянской культуры «Тьеполо-fest» откроется в музее-усадьбе «Архангельское» в воскресенье, сообщила пресс-служба фестиваля.

Источник: РИА "Новости"

«В 2017 году музей-усадьба “Архангельское” и Итальянский институт культуры учреждают новый фестиваль как признание исключительного значения произведений итальянских архитекторов, художников, скульпторов, писателей, собранных в Архангельском князем Николаем Борисовичем Юсуповым и его потомками», — говорится в сообщении.

Читайте также
В Москве пройдет выставка машин из императорского гаража

Фестиваль откроется в день рождения крупнейшего художника итальянского рококо Джованни Тьеполо, произведения которого представлены в собрании музея.

В рамках фестиваля пройдут показ полотен Тьеполо «Встреча Антония и Клеопатры» и «Пир Клеопатры», презентация изданий поэмы Торквато Тассо «Освобожденный Иерусалим» из библиотеки князя Юсупова, концерты выдающегося итальянского скрипача Доменико Нордио и известных российских музыкантов Ираиды Юсуповой, Алисы Гицба, Филиппа Чижевского, ансамблей «Солисты барокко», «La Stravaganza».

Также зрители смогут увидеть выставку пейзажей молодых художников «Opus Practicum. Вдохновленные Тосканой». Публичные лекции об итальянском искусстве прочтут Мариам Никогосян, Евгении Шидловской, Константин Боленко и Надежда Дозорова.

Читайте также
На ВДНХ роботы подарят дамам тысячу роз

Усадьба Архангельское приобрела широкую известность в начале XIX века, когда российский вельможа, государственный деятель и коллекционер произведений искусства князь Николай Борисович Юсупов (1751−1831) купил в окрестностях Москвы имение с архитектурно-парковым ансамблем в стиле Ленотра и разместил здесь собрание западноевропейской живописи, скульптуры, богатейшую библиотеку, устроил театр.

Собрание Юсупова складывалось на протяжении нескольких десятилетий — от начала 1770-х до конца 1820-х годов, князь пользовался доверием императрицы Екатерины II и по ее заданиям приобретал многочисленные произведения искусства для царского собрания. Так, именно он привез в Россию рисунки итальянских мастеров, на основе которых в Эрмитаже в Санкт-Петербурге были созданы копии Ватиканских лоджий Рафаэля.

Фестиваль пройдет с 4 по 12 марта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СМИ назвали российское оружие, способное изменить баланс сил
Около миллиона демонстрантов в Сеуле требуют отставки президента
На юге Турции разбился самолет сирийской армии
Представитель Обамы опроверг заявление Трампа о прослушке
Украина получит новый транш в миллиард долларов от МВФ
Полиция провела обыск в загородном особняке Фийона
ООН уличила Северную Корею в крупных поставках оружия в Африку
Польша выдвинула кандидатуру на пост главы Евросовета
Спорт
Дым, нули: ЦСКА и «Зенит» напомнили, что такое мартовский футбол Главные конкуренты лидера чемпионата "Спартака" сыграли вничью в Москве
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь