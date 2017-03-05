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01:00 (мск), источник: 112.ua

В Нацполиции появился воздушный спецназ

Воздушный спецназ показал свои навыки.

Источник: 112.ua

В Украине в подразделении КОРД появился воздушный спецназ. Об этом сообщает глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook.

«У нас есть наконец воздушный спецназ. Благодаря меценатам и настойчивости генерала Алексея Руденко, у нас появилась еще одна возможность спасать людей», — написал Князев.

Он также рассказал, что свои способности бойцы КОРДа продемонстрировали на высоте 80 метров в одной из высоток столицы. «10 спецназовцев продемонстрировали неожиданный для злоумышленника вход в помещение с целью освобождения заложников», — отметил он.

КОРД построен по модели американского SWAT, основными его задачами являются задержание особо опасных вооруженных преступников и организованных криминальных групп, проведение спецопераций по освобождению заложников и т. д. Первые 37 спецназовцев КОРД выпустились в марте.

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Новости 112. Выпуск от 23:00, 04.03.2017
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