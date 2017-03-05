В Нацполиции появился воздушный спецназ

В Украине в подразделении КОРД появился воздушный спецназ. Об этом сообщает глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook.

«У нас есть наконец воздушный спецназ. Благодаря меценатам и настойчивости генерала Алексея Руденко, у нас появилась еще одна возможность спасать людей», — написал Князев.

Он также рассказал, что свои способности бойцы КОРДа продемонстрировали на высоте 80 метров в одной из высоток столицы. «10 спецназовцев продемонстрировали неожиданный для злоумышленника вход в помещение с целью освобождения заложников», — отметил он.