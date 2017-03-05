В Нацполиции появился воздушный спецназ
Воздушный спецназ показал свои навыки.
Воздушный спецназ показал свои навыки.
В Украине в подразделении КОРД появился воздушный спецназ. Об этом сообщает глава Нацполиции Сергей Князев в Facebook.
«У нас есть наконец воздушный спецназ. Благодаря меценатам и настойчивости генерала Алексея Руденко, у нас появилась еще одна возможность спасать людей», — написал Князев.
Он также рассказал, что свои способности бойцы КОРДа продемонстрировали на высоте 80 метров в одной из высоток столицы. «10 спецназовцев продемонстрировали неожиданный для злоумышленника вход в помещение с целью освобождения заложников», — отметил он.
КОРД построен по модели американского SWAT, основными его задачами являются задержание особо опасных вооруженных преступников и организованных криминальных групп, проведение спецопераций по освобождению заложников