День рождения Вивальди отметят в Москве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. День рождения музыкального гения эпохи барокко Антонио Вивальди (1678 — 1741) отметят в Москве в Центре искусств на Волхонке исполнением его малоизвестных широкой публике произведений в рамках проекта «Неизвестный Вивальди». Об этом сообщила корреспонденту ТАСС певица (сопрано) и внучатая племянница Александра Сергеевича Пушкина Наталья Павлова. Ее выступление вместе с Николаем Гладских (контратенор) и «Новым русским квартетом» составит программу вечера.

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«Антонио Вивальди родился 4 марта 1678 года. Мы празднуем его появление на свет нежной барочной оперой. И если “Времена года” Вивальди у всех на слуху, то очень многие его произведения исполняются редко, либо вообще не исполняются. Наше выступление призвано ознакомить публику с редчайшими произведениями композитора. В программе прозвучат неизвестные арии из кантат и опер Антонио Вивальди и концерт для струнных», — рассказала она. Музыкальные раритеты На вечере прозвучат ария и дуэт из оратории «Gloria» Domine dues и «Laudamus te», кантаты для сопрано «Vengo a voi luci adorate», «Usignoletto bello», «Cessate omai cessate», ария Anastasio из оперы «Il giustino», «Vedro con mio diletto». Некоторые произведения будут исполнены в России впервые. Редчайшие партитуры были предоставлены певице Наталье Павловой, живущей в Риме, итальянскими дирижерами. «Это сокровища из коллекций римских библиотек и частных фондов итальянских музыкальных коллективов», — сказала она.

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Наталья Павлова — выпускница Московской консерватории — ищет свой cтиль подачи классического искусства через создание атмосферы эпохи. Впервые она выступила в Петербурге на Культурном форуме 2015 года, представив программу на стихи Пушкина в Музее-усадьбе Державина. Затем в ночь музеев в мае 2016 года также в усадьбе Державина она представила оперу «Служанка-госпожа», позволившую современным зрителям проникнуться колоритом эпохи Державина. 16 февраля на сцене Союза театральных деятелей Петербурга, а затем 27 февраля в культурном центре «Дом» в Москве она исполнила две монооперы — «Ожидание» Микаэла Таривердиева и «Человеческий голос» Франсиса Пуленка, вызвав признание профессионалов. Так профессор Санкт- Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова заслуженный деятель искусств России Ирина Тайманова, услышав в исполнении Натальи Павловой «Человеческий голос» Пуленка и «Ожидание» Таривердиева, сказала ТАСС, что «за этой певицей большое будущее».

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