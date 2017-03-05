День рождения Вивальди отметят в Москве
В Центре искусств на Волхонке в рамках проекта «Неизвестный Вивальди» прозвучат малоизвестные произведения, некоторые из них будут исполнены в России впервые.
В Центре искусств на Волхонке в рамках проекта «Неизвестный Вивальди» прозвучат малоизвестные произведения, некоторые из них будут исполнены в России впервые.
Об этом сообщила корреспонденту ТАСС певица (сопрано) и внучатая племянница Александра Сергеевича Пушкина Наталья Павлова. Ее выступление вместе с Николаем Гладских (контратенор) и «Новым русским квартетом» составит программу вечера.
«Антонио Вивальди родился 4 марта 1678 года. Мы празднуем его появление на свет нежной барочной оперой. И если “Времена года” Вивальди у всех на слуху, то очень многие его произведения исполняются редко, либо вообще не исполняются. Наше выступление призвано ознакомить публику с редчайшими произведениями композитора. В программе прозвучат неизвестные арии из кантат и опер Антонио Вивальди и концерт для струнных», — рассказала она.
Музыкальные раритеты
На вечере прозвучат ария и дуэт из оратории «Gloria» Domine dues и «Laudamus te», кантаты для сопрано «Vengo a voi luci adorate», «Usignoletto bello», «Cessate omai cessate», ария Anastasio из оперы «Il giustino», «Vedro con mio diletto». Некоторые произведения будут исполнены в России впервые. Редчайшие партитуры были предоставлены певице Наталье Павловой, живущей в Риме, итальянскими дирижерами. «Это сокровища из коллекций римских библиотек и частных фондов итальянских музыкальных коллективов», — сказала она.
Наталья Павлова — выпускница Московской консерватории — ищет свой cтиль подачи классического искусства через создание атмосферы эпохи. Впервые она выступила в Петербурге на Культурном форуме 2015 года, представив программу на стихи Пушкина в
16 февраля на сцене Союза театральных деятелей Петербурга, а затем 27 февраля в культурном центре «Дом» в Москве она исполнила две монооперы — «Ожидание» Микаэла Таривердиева и «Человеческий голос» Франсиса Пуленка, вызвав признание профессионалов. Так профессор Санкт- Петербургской консерватории имени Н. А.
Такой вывод она сделала с учетом того, что оба произведения — репертуарны, часто исполняются и поэтому в них особенно трудно удивить слушателя, найти новое прочтение. «На мой взгляд, Наталье Павловой это удалось. Помимо высокой музыкальной культуры она проявила подлинное драматическое дарование, разнообразие актерских возможностей. В опере “Ожидание” Наталья Павлова показала удивительный переход от напряженности к тихой и послушной нежности, сконцентрировала внимание зала на pianissimo (очень тихо, еле слышно), а затем последовал драматический эпизод», — отметила Тайманова, уточнив, что и «Человеческий голос» и «Ожидание» слышала множество раз, а вторую оперу даже ставила на телевидении в исполнении Валентины Толкуновой на музыку ученика Дмитрия Шостаковича Владислава Успенского.
«“Человеческий голос” я слышала в исполнении Галины Вишневской в Малом зале Ленинградской Филармонии в 60 годы XX века, и еще множество раз в других прочтениях», — уточнила собеседница агентства. Ирина Тайманова также отметила «скупой, но выразительный жест» и красоту певицы.
Наталья Павлова постоянно живет в Риме, с 2015 года является солисткой итальянских оперных театров, ее супруг — издатель музыкального журнала. Своей миссией певица считает популяризацию творчества Пушкина. По прямой линии родства Наталья Павлова восходит к брату поэта Льву Сергеевичу Пушкину.