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09:19 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Женщины Приморья могут выйти на пенсию раньше

Этим правом могут воспользоваться многодетные матери или мамы, воспитывающие ребенка-ивалида.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 марта, PrimaMedia.

Пенсионным законодательством РФ предусмотрен выход на пенсию ранее общеустановленного возраста для женщин, имеющих двух и более детей. В настоящее время в Приморском крае этим правом воспользовались более 14,4 тысячи человек, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОПФР по Приморскому краю.

Среди них 6 тысяч — многодетные матери, родившие пять и более детей и воспитавшие их до 18-летнего возраста, и более 8 тысяч — мамы, воспитавшие до 8 лет ребенка-инвалида с детства. Всего в 2016 году в соответствии со ст. 32 (п. 1 пп.1) федерального закона от 28.12.2013 № 400 — ФЗ «О страховых пенсиях» досрочно вышли на пенсию 540 человек.

Важным условием досрочного получения пенсии является наличие у женщины страхового стажа не менее 15 лет. При этом в страховой стаж также суммарно засчитываются отпуска по уходу за детьми (1,5 года за каждого ребенка, но не более 6 лет), если в этот момент она не являлась работником какой-либо организации.

За эти же периоды положены особые пенсионные баллы: за первого ребенка — 1,8, за второго — 3,6, за третьего и четвертого — 5,4 балла в год. Период ухода за ребенком-инвалидом также будет включен в страховой стаж женщины, и за каждый год ухода ей будет начислено 1,8 пенсионных балла.

Досрочную пенсию могут получить также матери, родившие двух и более детей, в случае наличия у них не менее 20 лет страхового стажа, 12 из которых был заработан в районах Крайнего Севера, либо 17 лет — в приравненных к ним местностях. *

*В Приморском крае к местностям, приравненным к Крайнему Северу, относятся Дальнегорский городской округ, Кавалеровский, Ольгинский, Тернейский районы и часть Красноармейского района.

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