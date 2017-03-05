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05:28 (мск), источник: РИА Новости

Китай намерен ускорить разработку искусственного интеллекта

ПЕКИН, 5 мар — РИА Новости, Иван Булатов. Китай планирует в 2017 году ускорить технологию создания искусственного интеллекта, технологии мобильной связи стандарта 5G, а также научно-исследовательские разработки в других отраслях, говорится в проекте плана социально-экономического развития страны на 2017 год.

Источник: AP 2017

«Будут ускорены научно-исследовательские работы по созданию новых материалов, искусственного интеллекта, интегральных микросхем, работы в сфере биофармакологии, технологий связи стандарта 5G, а также других технологий», — говорится в документе.

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Ранее министерство промышленности и информатизации КНР сообщило, что правительство Китая планирует к 2020 году увеличить прибыль сферы предоставления телекоммуникационных услуг и реализации программного обеспечения (ПО) до восьми триллионов юаней (около 1,2 триллиона долларов). Отмечалось, что правительство Китая планирует к 2020 году ввести в коммерческое пользование стандарт связи 5G. Также сообщалось, что к 2018 году в стране будут созданы два миллиона станций мобильной связи, способных предоставлять услуги на скорости 4G.

К 2018 году, согласно ранее опубликованной директиве министерства промышленности и информатизации КНР, в стране должны насчитываться 90 тысяч километров оптоволоконного кабеля для предоставления широкополосного интернет-соединения, что позволит охватить все городские районы и 90% сельской местности.

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