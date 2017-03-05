Китай намерен ускорить разработку искусственного интеллекта
ПЕКИН, 5 мар — РИА Новости, Иван Булатов. Китай планирует в 2017 году ускорить технологию создания искусственного интеллекта, технологии мобильной связи стандарта 5G, а также
ПЕКИН, 5 мар — РИА Новости, Иван Булатов. Китай планирует в 2017 году ускорить технологию создания искусственного интеллекта, технологии мобильной связи стандарта 5G, а также
«Будут ускорены
Ранее министерство промышленности и информатизации КНР сообщило, что правительство Китая планирует к 2020 году увеличить прибыль сферы предоставления телекоммуникационных услуг и реализации программного обеспечения (ПО) до восьми триллионов юаней (около 1,2 триллиона долларов). Отмечалось, что правительство Китая планирует к 2020 году ввести в коммерческое пользование стандарт связи 5G. Также сообщалось, что к 2018 году в стране будут созданы два миллиона станций мобильной связи, способных предоставлять услуги на скорости 4G.
К 2018 году, согласно ранее опубликованной директиве министерства промышленности и информатизации КНР, в стране должны насчитываться 90 тысяч километров оптоволоконного кабеля для предоставления широкополосного