МВД составило список самых угоняемых в Москве машин

Управление МВД по Москве составило ежегодный «рейтинг» автомобилей в зависимости от интереса к ним, проявляемого угонщиками, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Из проанализированной полицейскими статистики выяснилось, что наиболее часто в 2016 году в российской столице угоняли автомобили марок Toyota, Hyundai, Lada, Nissan и Mazda

Из проанализированной полицейскими статистики выяснилось, что наиболее часто в 2016 году в российской столице угоняли автомобили марок Toyota, Hyundai, Lada, Nissan и Mazda

Следует отметить, что машины японского производства и бюджетная продукция отечественного автопрома традиционно привлекают внимание угонщиков по всей России.

При этом, согласно статистике, количество угонов автомобилей в Москве в 2016 году по сравнению с предыдущим годом сократилось на 2 тыс. эпизодов — до 5 тыс. машин.

Кроме того, как сообщили в ГУ МВД по Москве, 90% угнанных в мегаполисе транспортных средств впоследствии были обнаружены полицейскими и возвращены владельцам.

Как сообщали «Известия» осенью 2016 года, аналогичный рейтинг был составлен страховыми компаниями. По их данным, самыми угоняемыми в Москве автомобилями стали Toyota Camry, Land Cruiser Prado и Toyota Land Cruiser 200. Кроме того, угонщики часто останавливают свой выбор на бюджетных иномарках — Kia Rio и Hyundai Solaris, которые потом продают на запчасти.