Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Майор ВСУ рассказал почему перешел на сторону ополченцев в ДНР
В Киеве ответили на угрозу ДНР и ЛНР уйти на российский рынок
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
Прозрачная блузка без белья: Мосс показала откровенный наряд
"Нагло кричал, что я виновата": Поргина об аварии
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Местные жители обвалили ж/д на Украине и напали на полицию - СМИ
«У нас война с РФ»: Савченко после визита в Донецк
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
10Освобожденная Пальмира
16Скончался Виталий Чуркин
12Наступление на Мосул
05:36 (мск), источник: Известия.Ру

МВД составило список самых угоняемых в Москве машин

В 2016 году в столице было угнано более 5 тыс. автомашин — существенно меньше, чем годом ранее.

Источник: Reuters

Управление МВД по Москве составило ежегодный «рейтинг» автомобилей в зависимости от интереса к ним, проявляемого угонщиками, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Из проанализированной полицейскими статистики выяснилось, что наиболее часто в 2016 году в российской столице угоняли автомобили марок Toyota, Hyundai, Lada, Nissan и Mazda
Читайте также
Вестибюли пяти станций метро закрылись на выходные

Следует отметить, что машины японского производства и бюджетная продукция отечественного автопрома традиционно привлекают внимание угонщиков по всей России.

При этом, согласно статистике, количество угонов автомобилей в Москве в 2016 году по сравнению с предыдущим годом сократилось на 2 тыс. эпизодов — до 5 тыс. машин.

Кроме того, как сообщили в ГУ МВД по Москве, 90% угнанных в мегаполисе транспортных средств впоследствии были обнаружены полицейскими и возвращены владельцам.

Как сообщали «Известия» осенью 2016 года, аналогичный рейтинг был составлен страховыми компаниями. По их данным, самыми угоняемыми в Москве автомобилями стали Toyota Camry, Land Cruiser Prado и Toyota Land Cruiser 200. Кроме того, угонщики часто останавливают свой выбор на бюджетных иномарках — Kia Rio и Hyundai Solaris, которые потом продают на запчасти.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В России создали лекарство от рака и проверили его в космосе
Белый дом заявил о снижении финансовой помощи США другим странам
Украина получит новый транш в миллиард долларов от МВФ
СМИ: пресс-секретарем Госдепа США станет журналистка Fox News
МИД Австрии предложил размещать центры приема мигрантов в Грузии
Полиция провела обыск в загородном особняке Фийона
ООН уличила Северную Корею в крупных поставках оружия в Африку
Польша выдвинула кандидатуру на пост главы Евросовета
Спорт
Дым, нули: ЦСКА и «Зенит» напомнили, что такое мартовский футбол Главные конкуренты лидера чемпионата "Спартака" сыграли вничью в Москве
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Программу маткапитала продлят на пять лет
Сбербанк планирует рефинансировать ипотечные займы
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь