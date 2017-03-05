Туристы смогут летать из Владивостока на остров Хайнань в Китае

Владивосток, 5 марта, PrimaMedia.

Расписание аэропорта Владивосток пополнилось новым рейсом. Авиакомпания NordStar открыла воздушное сообщение из столицы Приморья на остров Хайнань. Выполнение рейса запланировано с частотой один раз в неделю, по пятницам. Полеты будут выполняться на комфортабельных самолетах Boeing-737−800. Время в пути составит 6 часов. Сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе АО «Международный аэропорт Владивосток».

Первый рейс авиакомпании Y7 9519 отправился из аэропорта по маршруту Владивосток — Санья со 147 пассажирами на борту.

«Остров Хайнань пользуется большой популярностью среди туристов благодаря развитой туристической инфраструктуре. Рейс Владивосток — Санья позволит жителям Приморья и Дальнего Востока расширить географию полетов в Юго-Восточную Азию», — отметил начальник коммерческой службы АО «МАВ» Александр Бобров.

Расширение маршрутной сети в крупнейшие туристические и деловые центры Китая — важнейший шаг развития воздушной гавани Приморья. Открытию рейса предшествовала большая работа во взаимодействии с аэропортом Санья, туристическими властями Приморского края и острова Хайнань, а также российскими и китайскими авиаперевозчиками.

Аэропорт Владивосток продолжит активную работу в этом направлении с целью наращивания туристических перевозок и предложения пассажирам новых маршрутов.

Справка: Авиакомпания NordStar — это динамично развивающийся авиационный проект, который входит в группу компаний ПАО «ГМК «Норильский никель». С 2012 года авиакомпания NordStar входит в число авиаперевозчиков с пассажирооборотом более 1 млн пассажиров в год. В 2015 году самолеты NordStar перевезли 1 141 518 пассажиров. Рейсы авиакомпании выполняются на воздушных судах Boeing 737−800 — самых современных моделях в линейке В-737 — оборудованных эконом— и бизнес— классом, а также на турбовинтовых ATR 42−500, специально оборудованных для эксплуатации в условиях Сибири и Крайнего Севера.