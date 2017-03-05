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09:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

«Охоту» на водителей и пешеходов-нарушителей устроили в Приморье

Сотрудники ГАИ провели профилактическое мероприятие «Внимание: пешеход» в Пограничном районе.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 марта, PrimaMedia.

Сотрудники Госавтоинспекции отдела МВД России по Пограничному району провели профилактическое мероприятие «Внимание-пешеход». За время рейда полицейские привлекли к административной ответственности 17 пешеходов, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ОМВД России по Пограничному району.

Цель организаторов акции — снижение числа дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. И водители, и пешеходы нередко проявляют неуважение друг к другу, что является основным фактором дорожно-транспортных происшествий.

В ходе рейдовых мероприятий сотрудники полиции усилили контроль на пешеходных переходах, призывая водителей быть внимательными на проезжей части, обращая внимание на необходимость предоставления преимущества в движении пешеходам на переходах. Взрослым и маленьким пешеходам полицейские напомнили о том, что переходить проезжую часть необходимо только по пешеходному переходу и в разрешенных для этого местах.

За время проведения профилактического мероприятия сотрудники Госавтоинспекции привлекли 17 пешеходов к административной ответственности по статье 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за нарушение Правил дорожного движения пешеходами или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения.

Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что с начала этого года полицейскими привлечены к административной ответственности 209 пешеходов за нарушения правил перехода проезжей части и 33 водителя за непредставление преимущества в движении пешеходам на пешеходных переходах.

Госавтоинспекция напоминает: в соответствии со статьей 12.18 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации невыполнение требований Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам, пользующимся преимуществом в движении, предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 1,5 тысячи рублей.

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