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07:40 (мск), источник: ТАСС

Дождливая и теплая погода ожидается в столичном регионе

Температура воздуха в Москве составит 5−7 градусов тепла.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в воскресенье в Московском регионе облачную, дождливую и теплую погоду. «Температура воздуха в Москве составит 5−7 градусов тепла, по области будет от 2 до 7 градусов выше нуля», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный, южный 5−10 м/с.

Предстоящей ночью — облачно, дождь, мокрый снег. В столице столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов тепла, в Подмосковье будет ноль — плюс 5 градусов, на севере до минус 5 градусов. Ветер южный, юго-восточный на севере области северо-восточный 5−10 м/с.

Днем в понедельник характер погоды не изменится — будет облачно, пойдет дождь, мокрый снег. В Москве воздух прогреется до 3−5 градусов выше нуля, по области будет до плюс 5, на юге до плюс 9 градусов. Ветер южный, юго-восточный на севере области северо-восточный 5−10 м/с.

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