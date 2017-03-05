Дождливая и теплая погода ожидается в столичном регионе
Температура воздуха в Москве составит 5−7 градусов тепла.
Температура воздуха в Москве составит 5−7 градусов тепла.
МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют в воскресенье в Московском регионе облачную, дождливую и теплую погоду. «Температура воздуха в Москве составит 5−7 градусов тепла, по области будет от 2 до 7 градусов выше нуля», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер
Предстоящей ночью — облачно, дождь, мокрый снег. В столице столбики термометров покажут от 1 до 3 градусов тепла, в Подмосковье будет ноль — плюс 5 градусов, на севере до минус 5 градусов. Ветер южный,
Днем в понедельник характер погоды не изменится — будет облачно, пойдет дождь, мокрый снег. В Москве воздух прогреется до 3−5 градусов выше нуля, по области будет до плюс 5, на юге до плюс 9 градусов. Ветер южный,