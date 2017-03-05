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10:59 (мск), источник: СуперОмск

Омский подросток прогулялся по краю высотки с закрытыми глазами

В Сеть выложили ролик с экстремальным досугом омских подростков.

На кадрах видно, как парень идет по краю высотки у Ленинградского моста. Но одной прогулки на смертельно опасной высоте ему показалось мало. Для большей остроты ощущений парень закрыл глаза.

При этом, происходящее снимали на видео его друзья, пытаясь предостеречь героя сюжета от риска. К счастью, все обошлось без происшествий, хотя за все время он 4 раза едва не сорвался с крыши.

Судя по всему, на кадрах изображен увлекающийся руфингом студент омского психфака Сергей Мирославский. В сентябре 2016 года парень уже пощекотал нервы своими фотографиями с крыши жилого комплекса на Сенной.

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