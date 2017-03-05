СМИ: найден пилот сирийского истребителя, разбившегося на границе с Турцией
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Турецкие спасатели нашли пилота самолета ВВС Сирии, разбившегося у сирийской границы, сообщает газета Daily Sabah.
МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Турецкие спасатели нашли пилота самолета ВВС Сирии, разбившегося у сирийской границы, сообщает газета Daily Sabah.
По данным газеты, пилот ранен.
Ранее члены запрещенной в РФ радикальной группировки «Ахрар аш-Шам» заявили, что сбили самолет МиГ-21 на
СМИ отмечали, что пилот сирийских ВВС после этого инцидента якобы катапультировался и приземлился на территории Турции.
СМИ со ссылкой на губернатора провинции Хатай ранее сообщили, что турецкие поисковые группы обнаружили обломки упавшего на