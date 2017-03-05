СМИ: найден пилот сирийского истребителя, разбившегося на границе с Турцией

По данным газеты, пилот ранен.

Ранее члены запрещенной в РФ радикальной группировки «Ахрар аш-Шам» заявили, что сбили самолет МиГ-21 на северо-западе Сирии.

СМИ отмечали, что пилот сирийских ВВС после этого инцидента якобы катапультировался и приземлился на территории Турции. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что самолет ВВС Сирии потерпел крушение в провинции Хатай на юге Турции.