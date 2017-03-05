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07:09 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: найден пилот сирийского истребителя, разбившегося на границе с Турцией

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Турецкие спасатели нашли пилота самолета ВВС Сирии, разбившегося у сирийской границы, сообщает газета Daily Sabah.

Источник: Reuters
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По данным газеты, пилот ранен.

Ранее члены запрещенной в РФ радикальной группировки «Ахрар аш-Шам» заявили, что сбили самолет МиГ-21 на северо-западе Сирии.

СМИ отмечали, что пилот сирийских ВВС после этого инцидента якобы катапультировался и приземлился на территории Турции. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым подтвердил, что самолет ВВС Сирии потерпел крушение в провинции Хатай на юге Турции.

СМИ со ссылкой на губернатора провинции Хатай ранее сообщили, что турецкие поисковые группы обнаружили обломки упавшего на турецко-сирийской границе самолета.

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