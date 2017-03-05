Праздничный флешмоб к 8 марта устроили во Владивостоке

Владивосток, 5 марта, PrimaMedia.

Праздничный флешмоб, посвященный Международному женскому дню, устроили во Владивостоке, на территории старого аэродрома. Юные участники исполнили танец, а взрослые на автомобилях выстроились в восьмерку, таким образом поздравив горожан с наступающим праздником, сообщает ИА PrimaMedia.

По словам организаторов, проекта «ДПС-Контроль», участие в флешмобе приняли порядка 120 человек и 45 машин.

Флешмоб растянулся на полдня и разделился на две части. Днем участники команды по черлиндингу «Адреналин» в костюмах животных исполнили зажигательный танец, а как только стемнело, автомобилисты выстроились в форму восьмерки, включили фары и проехали кругами.