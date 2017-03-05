Димаш Кудайбергенов спел на казахском языке на ТВ-конкурсе в Китае
Казахстанский исполнитель на конкурсе I am a singer выступил c казахской песней «Дайдидау».
Казахстанский исполнитель на конкурсе I am a singer выступил c казахской песней «Дайдидау».
АСТАНА, 5 мар — Sputnik. Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайбергенов исполнил казахскую песню «Дайдидау» на седьмом этапе китайского
Димаш Кудайбергенов в казахском народном костюме выступил на конкурсе I am a singer в Китае в сопровождении
Перед тем как спеть песню, Димаш сыграл на домбре кюй Курмангазы «Адай». Как рассказал Кудайбергенов на своей странице в Instagram, исполнение кюя — сюрприз народу и всем поклонникам.
«Этот день для меня — особенный! Кюй “Адай” и “Дайдидау” слушали миллиарды!», — написал Кудайбергенов.
Стоит отметить, что именно с песней «Дайдидау» Димаш ранее стал обладателем
Димаш Кудайбергенов покорил китайскую публику, приняв участие в музыкальном конкурсе I am a singer. Димаш исполнял песни на французском, английском, русском и китайском языках. Талантом казахстанца были поражены не только его соотечественники, но и такие всемирно известные личности, как Лара Фабиан и Джеки Чан. Певица выразила желание встретиться с казахстанским исполнителем, а известный актер пригласил Димаша к себе, побеседовал с певцом и сделал подарок.