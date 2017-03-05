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08:12 (мск), источник: Sputniknews.kz

Димаш Кудайбергенов спел на казахском языке на ТВ-конкурсе в Китае

Казахстанский исполнитель на конкурсе I am a singer выступил c казахской песней «Дайдидау».

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 5 мар — Sputnik. Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайбергенов исполнил казахскую песню «Дайдидау» на седьмом этапе китайского ТВ-конкурса.

Димаш Кудайбергенов в казахском народном костюме выступил на конкурсе I am a singer в Китае в сопровождении народно-инструментального ансамбля Казахского Национального университета искусств.

Перед тем как спеть песню, Димаш сыграл на домбре кюй Курмангазы «Адай». Как рассказал Кудайбергенов на своей странице в Instagram, исполнение кюя — сюрприз народу и всем поклонникам.

«Этот день для меня — особенный! Кюй “Адай” и “Дайдидау” слушали миллиарды!», — написал Кудайбергенов.

Стоит отметить, что именно с песней «Дайдидау» Димаш ранее стал обладателем гран-при международного конкурса «Славянский базар».

Димаш Кудайбергенов покорил китайскую публику, приняв участие в музыкальном конкурсе I am a singer. Димаш исполнял песни на французском, английском, русском и китайском языках. Талантом казахстанца были поражены не только его соотечественники, но и такие всемирно известные личности, как Лара Фабиан и Джеки Чан. Певица выразила желание встретиться с казахстанским исполнителем, а известный актер пригласил Димаша к себе, побеседовал с певцом и сделал подарок.

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