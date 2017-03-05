Димаш Кудайбергенов спел на казахском языке на ТВ-конкурсе в Китае

АСТАНА, 5 мар — Sputnik. Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайбергенов исполнил казахскую песню «Дайдидау» на седьмом этапе китайского ТВ-конкурса.

Димаш Кудайбергенов в казахском народном костюме выступил на конкурсе I am a singer в Китае в сопровождении народно-инструментального ансамбля Казахского Национального университета искусств.

Перед тем как спеть песню, Димаш сыграл на домбре кюй Курмангазы «Адай». Как рассказал Кудайбергенов на своей странице в Instagram, исполнение кюя — сюрприз народу и всем поклонникам.

«Этот день для меня — особенный! Кюй “Адай” и “Дайдидау” слушали миллиарды!», — написал Кудайбергенов.