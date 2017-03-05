Во Владивостоке начали бесплатно раздавать обеды для нуждающихся
Пункты фасовки работают в 19 города.
Пункты фасовки работают в 19 города.
Во Владивостоке начал работать цех фасовки «Народных обедов» для малообеспеченных семей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
За первые два часа работы добровольцы расфасовали 200 продуктовых наборов, которые далее развозились малообеспеченным, многодетным и неполным семьям. В состав обедов вошли: гречка, макароны, геркулес, рис, горох, растительное масло.
Продукты фон закупает оптом по низким ценам у российских производителей, при этом деньги на закупку ежегодно жертвуют неравнодушные посетители ресторанов быстрого питания в разных регионах страны.
Стоит отметить, что такие пункты расфасовки и выдачи обедов уже работают в 19 городах России — Москва,
Первая фасовка «Народных обедов» во Владивостоке прошла 3 марта.