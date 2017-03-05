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10:28 (мск), источник: АиФ Красноярск

Красноярские спасатели вывезли из леса заблудившихся сына с матерью

Людей эвакуировали на снегоходах.

Как сообщается в сводке КГКУ «Спасатель», в Красноярском крае из леса на снегоходах вывезли заблудившихся сына с матерью.

В субботу, 4 марта рядом с платформой Крючково в Емельяновском районе заблудилась женщина. На ее поиски на автомобиле ВАЗ выехал сын. Но мужчина не доехал до того места, где могла находиться его мать, забуксовал в сугробе и дальше пошел пешком.

Он нашел мать, но дорогу домой они найти не смогли и заблудились. Прибывшие на место спасатели вывозили их на снегоходах до автомобиля и сопроводили до безопасного участка дороги.

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