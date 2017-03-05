Иностранные туристы стали чаще приезжать в Новосибирскую область

В том, что новосибирцы войдут в состав — сомнений нет. Отрасль в регионе развивается на высоком уровне. Внешний туризм — само собой. Все-таки здесь крупнейший за Уралом транспортный узел. Но и приезжим есть, что показать. Поток интуристов в Новосибирскую область вырос за прошлый год более, чем на 20 процентов. Екатерина Гагарина узнала, а чем, собственно, интересуются?

Новосибирск сегодня в 10-ке городов России, популярных у пользователей инстаграм. Фотографируются туристы чаще всего — на площади Ленина, в Академгородке, в зоопарке. Но приезжают не ради красот. Наша фишка — события. Научные конференции, выставки, фестивали кино.

Лидия Маркова, PR-директор кинотеатра «Победа»: «Мы всегда считаем, что мы здесь в Сибири такие закаленные, но вот у нас, когда приезжали итальянцы на фестиваль — стояли 30-градусные морозы. Мы никак не могли их уговорить передвигаться по городу на метро, потому что они говорят, мы не хотим пропустить ни одного момента — нас восхищает, что здесь есть пицца, что здесь какие-то итальянские названия каких-то магазинчиков».

Джорджо Амато, кинорежиссер (Италия): «И я прямо не чувствую ностальгии к своей стране. И я включил с утра телевизор — и там арестовали министра — ну прямо всё как в Италии!».

На своей страничке в фейсбуке итальянский кинорежиссер Джорджо Амато поделился впечатлением от морозной прогулки по набережной Оби. А для кого-то из иностранцев Новосибирск — курорт. И очень выгодный в нынешнем соотношении валют.

Дмитрий Микитченко, председатель правления Новосибирской ассоциации туристских организаций: «Практически во всем мире как знают мертвое море — так знают и озеро Карачи. Также есть сегмент из Европы, из Америки и из Азии, которые на этом курорте проходят лечение».

Ну и конечно, никто не пройдет мимо новосибирского оперного театра.

Екатерина Гагарина, корреспондент: «Для того, чтобы сделать хорошее новосибирское сэлфи — лучше приезжать зимой — потому что Сибирь ассоциируется со снегом, нужны вот такие атрибуты — шапка и шарф посуровее — чтобы казалось, что холодно, хотя на улице тепло сегодня. И затем — чтобы попали в кадр сразу две достопримечательности — оперный с его непревзойденным куполом и Владимир Ильич Ленин — им, например, очень интересуются китайские туристы».

Китайцев в Новосибирске массово ждут уже через месяц. Путевки распроданы! За год число туристов из Поднебесной выросло почти в 5 раз.

Аманда Цай, жительница провинции Гуандун (Китай): «Привет, меня зовут Аманда, я живу в провинции Гуандун, на юге Китая. Я была в Новосибирске в прошлом ноябре — и это было нереально холодно. Было минус тридцать — а это ноябрь! И еще я ходила по магазинам и удивлялась. Слышала, что многие в России заказывают китайские товары через интернет и считают, что это дешевле. Но, друзья, у вас такие дешевые продукты!».

Каждый путешественник в Новосибирске — двигатель экономики. Простой расчет. Допустим, наш турист приехал на один день. Такси из аэропорта и обратно в среднем — примерно 700 рублей. Номер в Гостинице Центральная — 1700. Скромный обед и ужин в небольшом ресторане — тысяча рублей. Развлечения. Предположим, наш путешественник прогуляется по центру и зайдет в Краеведческий музей. А затем на троллейбусе поедет в зоопарк. Итого — день в Новосибирске обойдет ему в 3 тысячи 900 рублей. Только китайских туристов в прошлом году к нам приехало почти 30 тысяч. Это около 120 миллионов рублей. Всего за один день пребывания. Однако, в иностранных гостях заинтересованы не только дельцы. Сибирский туризм — исторический, спортивный, и даже — мистический — в своем проекте продвигает сегодня музыкант Дмитрий Медведев, сам заядлый путешественник. Вместе с друзьями создал сайт TRIPSIB. На хорошем английском. Здесь рассказывает и как в трамвае расплатиться — и где летающие тарелки можно выследить. Делал проект без расчета заработать. Сибирь ведь такая красивая! Это стоит увидеть.

Дмитрий Медведев, музыкант: «О некоторых, например, достопримечательностях информацию мы находили просто из каких-то блогах путешественников, которые сами там на конях, на тракторах куда-то добирались, все это как-то описали и мы нашли. Не всегда даже в Википедии есть информация подобная».

Туристы везут в регион не только деньги, но и культурные обычаи. Иной взгляд на мир. Словно путешествуешь сам, не покидая Новосибирск. Англичанин Патрик Сюэлл — ныне один из ведущих программы «Хэллоу, Раша» — еще на заре своего увлечения журналистикой несколько месяцев прожил в столице Сибири. И попытался сравнить — как его личный взгляд на историю отличается от новосибирского. Поводом для размышлений стал Памятник Ленина в центре мегаполиса. Здесь ли ему место? — расспрашивал англичанин.

Он вызывает споры, вскрывает противоречия — и неизменно удивляет гостей. Новосибирск. Стоит того, чтобы сюда приехать.