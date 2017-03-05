Международная дорога Киев-Харьков будет реконструирована по европейским стандартам
Презентация 3-D проекта будущей развязки состоится уже в ближайшее время.
Презентация 3-D проекта будущей развязки состоится уже в ближайшее время.
Международная дорога М-03
«В проекте реконструкции дороги М-03/Е-40
В основу проекта положен опыт европейских стран. Для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения проектом запланированы надземные пешеходные переходы, двухуровневые развязки для транспорта, ликвидация светофоров на М-03/Е 40 для быстрого и удобного проезда транспорта. Для локального трафика будут обустроены
Проектом предполагается, что скорость движения по основному направлению М-03 в пределах города будет составлять до 130 км/час. В месте пересечения двух международных автодорог М-03/Е-40
Презентация 3-D проекта будущей развязки состоится уже в ближайшее время. Сейчас идет процесс передачи этого участка на баланс Укравтодора.