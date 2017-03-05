Международная дорога Киев-Харьков будет реконструирована по европейским стандартам

Международная дорога М-03 Киев-Харьков в пределах Полтавы будет реконструирована по европейским стандартам безопасности и удобства участников дорожного движения. Об этом сообщает «Укравтодор» на своей странице в Facebook.

«В проекте реконструкции дороги М-03/Е-40 Киев-Харьков в пределах города Полтава мы можем воплотить лучший европейский опыт и обеспечить безопасность и удобство для всех участников дорожного движения. Приятно, что есть полное взаимопонимание в этом вопросе с губернатором области и местной властью», — отметил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Славомир Новак.

В основу проекта положен опыт европейских стран. Для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения проектом запланированы надземные пешеходные переходы, двухуровневые развязки для транспорта, ликвидация светофоров на М-03/Е 40 для быстрого и удобного проезда транспорта. Для локального трафика будут обустроены дороги-дублеры, что позволит уменьшить количество местного транспорта на транзитной магистрали и отделить транзитное движение от местного.

Проектом предполагается, что скорость движения по основному направлению М-03 в пределах города будет составлять до 130 км/час. В месте пересечения двух международных автодорог М-03/Е-40 Киев-Харьков-Довжанский и М-22/ Е 584 Полтава — Александрия планируется обустроить развязку с шестью полосами движения — по три в каждую сторону.

Презентация 3-D проекта будущей развязки состоится уже в ближайшее время. Сейчас идет процесс передачи этого участка на баланс Укравтодора.