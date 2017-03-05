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08:54 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Холодную воду отключат 6 марта в части Первореченского района Владивостока

Водоснабжение будет отсутствовать с 09.00 до 17.00.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 5 марта, PrimaMedia.

Холодное водоснабжение отключат 6 марта в нескольких домах Первореченского района Владивостока. В городе будут вестись ремонтные работы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальную информацию КГУП «Приморский водоканал».

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