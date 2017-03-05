Холодную воду отключат 6 марта в части Первореченского района Владивостока
Водоснабжение будет отсутствовать с 09.00 до 17.00.
Водоснабжение будет отсутствовать с 09.00 до 17.00.
Владивосток, 5 марта, PrimaMedia.
Холодное водоснабжение отключат 6 марта в нескольких домах Первореченского района Владивостока. В городе будут вестись ремонтные работы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на официальную информацию КГУП «Приморский водоканал».
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