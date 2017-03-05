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09:57 (мск), источник: Nbnews.com.ua

В воскресенье температура в Украине поднимется до +17 градусов

В воскресенье, 5 марта, в Украине сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Источник: РИА "Новости"

В воскресенье, 5 марта, в Украине сохранится сухая и теплая погода. Об этом сообщает Гидрометцентр. В западных областях — переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7−12 м/с, днем местами порывы 15−20 м/с. Температура ночью 0..+6, Температура ночью 0..+18. В Карпатах без осадков, Температура ночью 0..+5, Температура ночью 0..+8.

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В северных областях — переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7−12 м/с, днем местами порывы 15−20 м/с. Температура ночью 0..+5, Температура ночью 0..+16.

В центральных областях — переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7−12 м/с, днем местами порывы 15−20 м/с. Температура ночью 0..+5, Температура ночью 0..+16.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7−12 м/с, днем местами порывы 15−20 м/с. Температура ночью 0..+ 4, Температура ночью 0..+14.

На юге страны переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7−12 м/с, днем местами порывы 15−20 м/с. Температура ночью 0..+5, Температура ночью 0..+15.

В Крыму — переменная облачность, без осадков, ветер южный, 7−12 м/с, днем местами порывы 15−20 м/с. Температура ночью 0..+4, Температура ночью 0..+16. В Ялте — без осадков, Температура ночью 0..+4, Температура ночью 0..+13.

В Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7−12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3 градуса, днем +12…+14 градусов.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 марта самая высокая температура днем была +14,8 градусов в 1998 году, самая низкая ночью -19,8 градусов в 1985 году.

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