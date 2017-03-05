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08:56 (мск), источник: VLADNEWS

Владивостокцам напоминают о правилах пожарной безопасности на природе

Большинство лесных пожаров возникает по вине человека.

В преддверии весенних праздников, связанных с массовым выездом граждан на природу сотрудники ОНДиПР Первореченского района города Владивостока напоминают о правилах пожарной безопасности, сообщает РИА VladNews.

В связи с этим Вам необходимо знать и соблюдать следующие правила:

не разводите костры для сжигания горючих отходов вблизи жилых домов и лесных массивов, а так же в местах не подходящих для разведения костров; не применяйте ЛВЖ для розжига костров; не поручайте присмотр за кострами детям; при выездах на природу не бросайте на землю непотушенные сигареты; не выбрасывайте непотушенные сигареты из окон автомобилей; не оставляйте в лесу мусор, бутылки или осколки стекла.

Также сотрудники ОНДиПР Первореченского района города Владивостока убедительно просят при уборке и очистке на усадьбах домов, дачных участках и придомовых территориях не выжигать горючие отходы, мусор, сухую траву, так как огонь может легко перекинуться на деревянные сараи, жилые дома и лесной массив, если он расположен рядом с участком. Сухой мусор необходимо собирать на специальных площадках, а затем вывозить. На территории поселений, садоводческих, огороднических и дачных не коммерческих объединений установите ёмкость с водой или приобретите огнетушитель.

Согласно Правилам противопожарного режима, в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390:

Не допускается сжигать сухую траву, отходы, мусор и тару в местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов. в случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны (по телефону 01, с мобильного 101) и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара; сжигание отходов и тары должно проводиться только в специально отведённых для этих целей местах и под контролем обслуживающего персонала;.

Помните, соблюдая правила пожарной безопасности, вы избежите беды от пожаров и их тяжелых последствий.

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Владивостокцам напоминают о правила пожарной безопасности на природе
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