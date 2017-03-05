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11:53 (мск), источник: ИА Башинформ

В образовательных учреждениях Башкирии будут созданы просветительские кибердружины

УФА, 5 мар 2017. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/. В образовательных учреждениях Башкирии будут созданы кибердружины из подростков (старшеклассников).

Они будут вести просветительскую (занятия по правилам поведения в интернет-пространстве, предотвращению интернет-рисков); профилактическую (выявление депрессивных групп и групп смерти в социальных сетях, информационное противодействие им, запуск антисуицидальных постов); педагогическую (в качестве помощников принимать участие в тренингах саморегуляции, коммуникативной компетенции, ассертивного (уверенного) поведения) работу.

Такая рекомендация стала одним из пунктов резолюции круглого стола по теме «Роль этнопедагогики, религии, народных традиций, культуры и литературы в воспитании национального самосознания подрастающего поколения». Мероприятие состоялось в Уфе. В работе круглого стола приняли участие председатели исполкомов курултаев башкир муниципальных образований Башкортостана, представители родительской общественности и представители образовательных учреждений, министерств, общественных организаций. Были заслушаны и обсуждены выступления экспертов по педагогике, психологии, философии, представителей родительской общественности, общественных организаций.

Участники круглого стола также рекомендовали объявить по республике видеоконкурс социальных роликов по профилактике алкоголизма, наркомании, суицида. Исполнительным комитетам курултаев башкир муниципальных районов и городских округов поручили провести конференции родителей, посвященные проблемам современной семьи, воспитания национального самосознания подрастающего поколения. С молодежными религиозными организациями решено регулярно проводить просветительскую работу. Также в рамках круглого стола поднимался вопрос национальной печати и подписки на республиканские издания.

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