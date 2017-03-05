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10:47 (мск), источник: Sputnik.by

Курейчик приглашает молодых актеров в свой хоррор «Упыри»

Действие фильма под рабочим названием «Упыри» будет происходить в Купальскую ночь на белорусских озерах.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Кинокомпания «Наше кино» приглашает молодых белорусских актеров на кастинги для нового хоррора, сообщил в МПЦ Sputnik продюсер и режиссер Андрей Курейчик.

Кинокомпания, созданная продюсерами Виктором Лобковичем, Андреем Курейчиком и Сергеем Якубовским, своим первым проектом выбрала хоррор под рабочим названием «Упыри».

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Действие ленты будет разворачиваться вокруг путешествия международной молодежной компании в лесную глубинку на озеро, где они в Купальскую ночь столкнутся с «мистическим ужасом».

«Мы сейчас приглашаем всех молодых актеров на кастинги», — рассказал в пресс-центре Sputnik Курейчик и добавил, что кинокомпания общается со всеми театральными отделениями в стране, однако поиски лиц для нового фильма не совсем простые.

Кинокомпания «Наше кино» приглашает молодых белорусских актеров на кастинги для нового хоррора.

Предполагается, что съемки «Упырей» начнутся уже летом. На экраны же фильм должен выйти уже этой осенью.

Курейчик известен по своим лентам «Выше неба», «ГараШ», «Party-Zan фильм», а также работой сценаристом фильмов «Елки», «Любовь-морковь» и ряда других.

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