Солист группы Bad Boys Blue попал в ДТП по пути в Томск

«В субботу утром по пути в Томск наш автомобиль столкнулся с грузовиком, который перекрыл часть проезжей части. В результате столкновения Джон сломал бедро, ему оказали первую помощь в Болотном, после чего доставили в Томск, где успешно прооперировали», — сказал Волковинский.

По его мнению, ДТП произошло из-за плохой видимости и скользкой дороги.