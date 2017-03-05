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10:21 (мск), источник: Интерфакс

Солист группы Bad Boys Blue попал в ДТП по пути в Томск

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — Автомобиль, в котором ехал лидер группы Bad Boys Blue Джон МакИнерни, попал в ДТП на трассе Новосибирск-Томск, сообщил «Интерфаксу» менеджер музыканта Тарас Волковинский в воскресенье.

Источник: wikipedia

«В субботу утром по пути в Томск наш автомобиль столкнулся с грузовиком, который перекрыл часть проезжей части. В результате столкновения Джон сломал бедро, ему оказали первую помощь в Болотном, после чего доставили в Томск, где успешно прооперировали», — сказал Волковинский.

По его мнению, ДТП произошло из-за плохой видимости и скользкой дороги.

Водитель до последнего пытался избежать аварии, но, к сожалению, наш автомобиль боком врезался в фуру. Все кроме Джона получили незначительные ссадины и ушибы.
Тарас Волковинскийменеджер музыканта

«К сожалению, Джон не смог принять участие в концерте, который состоялся в субботу в томском “Дворце спорта”. Теперь он планирует утром в понедельник вылететь в Москву, а оттуда — в Варшаву», — добавил Волковинский.

Bad Boys Blue — евродиско-группа, образованная в Кельне в 1984 году, которая за свою историю выпустила около 30 популярных синглов, попавших в чарты многих стран мира.

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