Небольшой снег ожидается в Иркутске на предстоящей неделе

Метеорологи обещают небольшой снег в Иркутске на предстоящей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от -7 до +5°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 6 марта, малооблачно, небольшой снег. Температура воздуха окажется в районе -7°C. Ветер северо-западный, 2 м/с.

Во вторник, 7 марта, будет ясно. Столбик термометра покажет +2°C. Ветер южный, 1 м/с.

В среду, 8 марта, ясно, температура воздуха составит +5°C. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

В четверг, 9 марта, малооблачно, возможен небольшой снег. На термометре будет +2°C. Ветер северо-западный, 2 м/с.