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10:22 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Небольшой снег ожидается в Иркутске на предстоящей неделе

Температура воздуха будет колебаться от -7 до +5°C.

Источник: IrkutskMedia.ru

Метеорологи обещают небольшой снег в Иркутске на предстоящей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от -7 до +5°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.

В понедельник, 6 марта, малооблачно, небольшой снег. Температура воздуха окажется в районе -7°C. Ветер северо-западный, 2 м/с.

Во вторник, 7 марта, будет ясно. Столбик термометра покажет +2°C. Ветер южный, 1 м/с.

В среду, 8 марта, ясно, температура воздуха составит +5°C. Ветер юго-восточный, 2 м/с.

В четверг, 9 марта, малооблачно, возможен небольшой снег. На термометре будет +2°C. Ветер северо-западный, 2 м/с.

В пятницу, 10 марта, будет малооблачно, ожидается небольшой снег. Температура воздуха -5°C. Ветер северо-западный, 6 м/с.

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