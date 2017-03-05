Небольшой снег ожидается в Иркутске на предстоящей неделе
Температура воздуха будет колебаться от -7 до +5°C.
Температура воздуха будет колебаться от -7 до +5°C.
Метеорологи обещают небольшой снег в Иркутске на предстоящей неделе. Температура воздуха в дневные часы будет колебаться в среднем от -7 до +5°C. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на Gismeteo.
В понедельник, 6 марта, малооблачно, небольшой снег. Температура воздуха окажется в районе -7°C. Ветер
Во вторник, 7 марта, будет ясно. Столбик термометра покажет +2°C. Ветер южный, 1 м/с.
В среду, 8 марта, ясно, температура воздуха составит +5°C. Ветер
В четверг, 9 марта, малооблачно, возможен небольшой снег. На термометре будет +2°C. Ветер
В пятницу, 10 марта, будет малооблачно, ожидается небольшой снег. Температура воздуха -5°C. Ветер