Россияне сравнили сложность жизни мужчин и женщин

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — Около половины россиян считают, что женщинам в России живется тяжелее, чем мужчинам (48% против 65% в 2002 году). Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного 25—26 февраля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ.

О том, что жизнь мужчин и женщин в России одинакова, заявили 35% респондентов.

Россияне, уверенные в том, что жизнь слабого пола сложнее, объяснили свою позицию тем, что «домашние заботы и воспитание детей больше приходятся на женщин» (18%), «на женщине лежит ответственность за семью» (9%) и «женщинам труднее найти работу» (7%).

По мнению 54% россиян, сегодня у мужчин и женщин в РФ есть одинаковые возможности для реализации своих прав. В то же время 26% полагают, что у мужчин этих возможностей больше, чем у женщин (13%).

Три четверти (74%) россиян считают необходимым, чтобы женщины имели равные с мужчинами возможности для продвижения по службе. Однако в реальности лишь 44% признают, что возможности обоих полов в этом вопросе равны, а 45% полагают, что у мужчин таких возможностей больше. Между тем в 2001 году соотношение этих показателей было иным — 30% и 59% соответственно.