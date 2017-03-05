В Волгограде выберут «народных героев»

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы мероприятия, участником конкурса может стать любой желающий, внесший вклад в развитие города или тот, чьи поступки служат примером для подражания. Благодаря проекту о таких людях узнают тысячи волгоградцев, а «народные герои» получат общественное признание. «Цель конкурса — рассказать о подвигах окружающих нас людей и тем самым мотивировать остальных на саморазвитие», — подчеркивают организаторы.

Конкурс включает в себя такие номинации, как «Инициатива», «Профессионализм», «Благотворительность», «Юность», «Интеллект», «Инновация», «Продвижение», «Самоотверженность», «Талант», «Спорт».

Подать заявку и посмотреть на участников конкурса можно на специальном сайте проекта.