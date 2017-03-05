Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Майор ВСУ рассказал почему перешел на сторону ополченцев в ДНР
Порошенко объявил траур на Украине
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Захарова: утечки о смерти Чуркина в СМИ вызывают недоумение В МИД РФ призвали США передавать информацию по официальным каналам
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
47-летняя Эвелина Блёданс показала фото топлес - СМИ
Экс-депутат Рады о подготовке Порошенко к побегу
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
СМИ: Дмитрий Маликов тяжело переживает кризис
47-летняя Буланова показала взрослого сына - СМИ
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
14События недели в фотографиях
8На Сицилии извергается вулкан Этна
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
10:53 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде выберут «народных героев»

Прием заявок на конкурс «Народный герой» стартовал в Волгограде.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» организаторы мероприятия, участником конкурса может стать любой желающий, внесший вклад в развитие города или тот, чьи поступки служат примером для подражания. Благодаря проекту о таких людях узнают тысячи волгоградцев, а «народные герои» получат общественное признание. «Цель конкурса — рассказать о подвигах окружающих нас людей и тем самым мотивировать остальных на саморазвитие», — подчеркивают организаторы.

Конкурс включает в себя такие номинации, как «Инициатива», «Профессионализм», «Благотворительность», «Юность», «Интеллект», «Инновация», «Продвижение», «Самоотверженность», «Талант», «Спорт».

Подать заявку и посмотреть на участников конкурса можно на специальном сайте проекта.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сноубордист врезался в барана во время спуска с горы в Архызе
Россияне оценили сложность жизни мужчин и женщин
Батальон НАТО начал передвижение в Эстонию
Французы высказались за выход Фийона из президентской гонки
МИД Австрии предложил размещать центры приема мигрантов в Грузии
Китай запустил крупнейшую в мире плавучую буровую платформу
Солист группы Bad Boys Blue сломал бедро в ДТП под Томском
Срок полномочий премьер-министра Японии продлен до 9 лет
Спорт
Дым, нули: ЦСКА и «Зенит» напомнили, что такое мартовский футбол Главные конкуренты лидера чемпионата "Спартака" сыграли вничью в Москве
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу Звезда сериала «Воронины» не сдержала слез в прямом эфире, рассказывая о своих юношеских мечтах и нынешних неудачах
Недвижимость
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Росреестр дал гражданам доступ к новым данным о жилье
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь