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11:12 (мск), источник: Интерфакс

В Москве 6 марта перекроют несколько улиц из-за подготовки к параду Победы

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU — Несколько улиц в центре Москвы будут перекрыты утром в понедельник, 6 марта, из-за тренировочных мероприятий, связанных с проведением военного парада на Красной площади 9 мая, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Источник: Агентство «Москва»

«С 07:00 до 09:30 часов будет ограничено движение транспорта на участке проезда Девичьего поля от перекрестка с улицей Плющиха до перекрестка с Новоконюшенным переулком», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В московской Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

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