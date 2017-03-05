В Москве 6 марта перекроют несколько улиц из-за подготовки к параду Победы

«С 07:00 до 09:30 часов будет ограничено движение транспорта на участке проезда Девичьего поля от перекрестка с улицей Плющиха до перекрестка с Новоконюшенным переулком», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В московской Госавтоинспекции просят водителей быть предельно внимательными и заранее выбирать альтернативные маршруты движения.