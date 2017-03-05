На Кубани в праздники изменили порядок выплаты и доставки пенсий
Далее выплата пенсий и других социальных выплат будет производиться в соответствии с установленным графиком.
Далее выплата пенсий и других социальных выплат будет производиться в соответствии с установленным графиком.
На Кубани в связи с предстоящим праздничным днем в марте и учетом режима работы предприятий почтовой связи Отделением ПФР по Краснодарскому краю организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат:
Выплата 7 марта 2017 года за
Для городских отделений почтовой связи Краснодара выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет организована следующим порядком:
Выплата 6 марта 2017 года за
Выплата 7 марта за 8 число.
Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет производиться в соответствии с установленным графиком доставки, сообщили ГТРК «Кубань» в