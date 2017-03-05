На Кубани в праздники изменили порядок выплаты и доставки пенсий

На Кубани в связи с предстоящим праздничным днем в марте и учетом режима работы предприятий почтовой связи Отделением ПФР по Краснодарскому краю организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат:

Выплата 7 марта 2017 года за 7—8 марта .

Для городских отделений почтовой связи Краснодара выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет организована следующим порядком:

Выплата 6 марта 2017 года за 6—7 марта .

Выплата 7 марта за 8 число.