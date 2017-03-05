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11:09 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани в праздники изменили порядок выплаты и доставки пенсий

Далее выплата пенсий и других социальных выплат будет производиться в соответствии с установленным графиком.

На Кубани в связи с предстоящим праздничным днем в марте и учетом режима работы предприятий почтовой связи Отделением ПФР по Краснодарскому краю организован следующий порядок выплаты и доставки пенсий и других социальных выплат:

Выплата 7 марта 2017 года за 7—8 марта.

Для городских отделений почтовой связи Краснодара выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет организована следующим порядком:

Выплата 6 марта 2017 года за 6—7 марта.

Выплата 7 марта за 8 число.

Далее выплата и доставка пенсий и других социальных выплат будет производиться в соответствии с установленным графиком доставки, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе отделения ПФР по Краснодарскому краю.

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