В Ростове на Станиславского началась масштабная реконструкция

Здесь начали снимать асфальт и демонтировать рельсы. Планируется, что дорожное полотно замостят плиткой теплых оттенков. Материал будут использовать разных цветов, чтобы выделить дорожную часть, трамвайную полосу, тротуар и переходы.

На самой улице высадят молодые деревья, появится новое освещение. Добавим, на время ремонта маршруты первого и четвертого трамваев перенесут на Максима Горького. Ожидается, что работы завершат в мае следующего года.