СМИ назвали лучшие города для знакомств
Знакомства и общение с новыми людьми — неотъемлемая часть путешествий. А некоторые города для этого подходят больше, чем другие.
Знакомства и общение с новыми людьми — неотъемлемая часть путешествий. А некоторые города для этого подходят больше, чем другие.
Рейтинг базируется на таких критериях, как общественная жизнь (то есть как часто люди встречаются друг с другом для совместного времяпрепровождения), отношение к общению (насколько люди предпочитают личное общение) и социальная среда (как часто проходят различные мероприятия вроде вечеринок).
Список возглавил шведский город Гетеборг. Этот город оказался лидером по таким показателям как общественные ценности и социальная среда. Это значит, что горожане высокого ценят личное общение, получают удовольствие от проведения вечеринок, доверяют своим друзьям, толерантны и открыты в различных жизненных ситуациях.
На втором месте оказалась шведская столица. Стокгольм стал вторым по такому критерию как социальная среда, но занял первое место в списке толерантных и дружелюбных городов.
Третье место занял Чикаго, обойдя Бостон и
Бостон стал четвертым городом в списке. Немного уступая Чикаго, люди в этом городе тоже любят встречаться в кафе или барах.
Пятое место занял
В первую десятку также попали Копенгаген, Мадрид, Рим, Гамбург и Дублин.