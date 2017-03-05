Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Власти США в нецензурных выражениях пообещали РФ новые санкции
Опрос показал, сколько крымских татар хочет переехать на Украину
В России набирает популярность нoвый вид мошенничествa
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
Порошенко требует у Британии и Польши наказать Донбасс - СМИ
"В США будет война": Захарова назвала способ - СМИ
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Янукович сказал, что делать с ЛНР и ДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
12Наступление на Мосул
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
8На Сицилии извергается вулкан Этна
17:50 (мск), источник: Моя Планета

СМИ назвали лучшие города для знакомств

Знакомства и общение с новыми людьми — неотъемлемая часть путешествий. А некоторые города для этого подходят больше, чем другие.

Источник: Reuters

Интернет-служба подбора отелей и хостелов Hostelworld, опросив 12 000 человек из 28 стран, составила список городов, наиболее подходящих для заведения новых знакомств, передает The Independent.

Рейтинг базируется на таких критериях, как общественная жизнь (то есть как часто люди встречаются друг с другом для совместного времяпрепровождения), отношение к общению (насколько люди предпочитают личное общение) и социальная среда (как часто проходят различные мероприятия вроде вечеринок).

Читайте также
Копенгаген возглавил рейтинг самых комфортных городов мира

Список возглавил шведский город Гетеборг. Этот город оказался лидером по таким показателям как общественные ценности и социальная среда. Это значит, что горожане высокого ценят личное общение, получают удовольствие от проведения вечеринок, доверяют своим друзьям, толерантны и открыты в различных жизненных ситуациях.

На втором месте оказалась шведская столица. Стокгольм стал вторым по такому критерию как социальная среда, но занял первое место в списке толерантных и дружелюбных городов.

Третье место занял Чикаго, обойдя Бостон и Нью-Йорк. В категории общественной жизни он стал вторым, а значит, чикагцы любят общаться с друзьями в кафе, барах, ресторанах или по средства социальных сетей.

Бостон стал четвертым городом в списке. Немного уступая Чикаго, люди в этом городе тоже любят встречаться в кафе или барах.

Пятое место занял Нью-Йорк. В среднем жители этого города встречаются за чашечкой чего-нибудь чаще, чем жители любых других городов. Но по другим категориям рейтинга Большое яблоко уверенно занимает пятое место.

В первую десятку также попали Копенгаген, Мадрид, Рим, Гамбург и Дублин.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
Акции в поддержку Трампа в США привели к арестам
Батальон НАТО начал передвижение в Эстонию
Россияне сравнили сложность жизни мужчин и женщин
Устюгов выиграл серебро в лыжном марафоне на чемпионате мира
Bloomberg обновил рейтинг пятисот самых богатых людей мира
Китай запустил крупнейшую в мире буровую платформу «Синий кит-1»
В Израиле декриминализовано употребление марихуаны
Спорт
Предолимпийский глобус. Россия выиграла Кубок мира в эстафетах В мужской предолимпийской эстафете сборная России претендовала на золото, но довольствовалась глобусом. Малым, хрустальным и единственным
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь