СМИ назвали лучшие города для знакомств

Рейтинг базируется на таких критериях, как общественная жизнь (то есть как часто люди встречаются друг с другом для совместного времяпрепровождения), отношение к общению (насколько люди предпочитают личное общение) и социальная среда (как часто проходят различные мероприятия вроде вечеринок).

Интернет-служба подбора отелей и хостелов Hostelworld, опросив 12 000 человек из 28 стран, составила список городов, наиболее подходящих для заведения новых знакомств, передает The Independent.

Список возглавил шведский город Гетеборг. Этот город оказался лидером по таким показателям как общественные ценности и социальная среда. Это значит, что горожане высокого ценят личное общение, получают удовольствие от проведения вечеринок, доверяют своим друзьям, толерантны и открыты в различных жизненных ситуациях.

На втором месте оказалась шведская столица. Стокгольм стал вторым по такому критерию как социальная среда, но занял первое место в списке толерантных и дружелюбных городов.

Третье место занял Чикаго, обойдя Бостон и Нью-Йорк. В категории общественной жизни он стал вторым, а значит, чикагцы любят общаться с друзьями в кафе, барах, ресторанах или по средства социальных сетей.

Бостон стал четвертым городом в списке. Немного уступая Чикаго, люди в этом городе тоже любят встречаться в кафе или барах.

Пятое место занял Нью-Йорк. В среднем жители этого города встречаются за чашечкой чего-нибудь чаще, чем жители любых других городов. Но по другим категориям рейтинга Большое яблоко уверенно занимает пятое место.

В первую десятку также попали Копенгаген, Мадрид, Рим, Гамбург и Дублин.