В Казани закроют ледовую переправу Аракчино — Верхний Услон
(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). В Казани принято решение о закрытии одной из ледовых переправ через Волгу Аракчино — Верхний Услон, сообщает
(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). В Казани принято решение о закрытии одной из ледовых переправ через Волгу Аракчино — Верхний Услон, сообщает
Переправа будет закрыта с полуночи 7 марта.
«Выписаны предписания ответственным лицам за эксплуатацию ледовой переправы об организации обваловки съездов и установления запрещающих аншлагов», — отметил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.