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17:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани закроют ледовую переправу Аракчино — Верхний Услон

(Казань, 5 марта, «Татар-информ»). В Казани принято решение о закрытии одной из ледовых переправ через Волгу Аракчино — Верхний Услон, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Переправа будет закрыта с полуночи 7 марта. Из-за повышения температуры, изменения прочности льда и образования талой воды на ледовой переправе сотрудниками государственной инспекцией по маломерным судам РТ проведено техническое освидетельствование переправы, по результатам которого принято решение о её закрытии.

«Выписаны предписания ответственным лицам за эксплуатацию ледовой переправы об организации обваловки съездов и установления запрещающих аншлагов», — отметил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.

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