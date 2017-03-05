В Казани закроют ледовую переправу Аракчино — Верхний Услон

Переправа будет закрыта с полуночи 7 марта. Из-за повышения температуры, изменения прочности льда и образования талой воды на ледовой переправе сотрудниками государственной инспекцией по маломерным судам РТ проведено техническое освидетельствование переправы, по результатам которого принято решение о её закрытии.

«Выписаны предписания ответственным лицам за эксплуатацию ледовой переправы об организации обваловки съездов и установления запрещающих аншлагов», — отметил главный государственный инспектор РТ по маломерным судам Юрий Венедиктов.