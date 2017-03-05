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12:54 (мск), источник: Афиша Daily

В «Мариинке» покажут балетный проект на музыку Daft Punk

4 апреля на сцене Мариинского театра в рамках международного фестиваля балета «Мариинский» состоится премьера проекта «Мечтатели» на музыку Daft Punk из альбома «Random Access Memories», сообщает «Собака.ру».

Источник: Reuters

«Мечтатели» станут дебютом режиссера Сергея Даниляна. Костюмы для проекта создал дизайнер Игорь Чапурин, известный работой над гардеробами Людмилы Путиной и Светланы Медведевой. Также в постановке будет участвовать Детский хор радио и телевидения.

5 и 6 мая балет также будет поставлен на сцене Московского академического Музыкального театра, а в октябре — в калифорнийском Сегерстром-центре.

Daft Punk — французский электронный дуэт, известный сольными альбомами, а также коллаборациями с Канье Уэстом и The Weeknd. Группа получила шесть наград «Грэмми», четыре из них — за «Random Access Memories».

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