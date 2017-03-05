В «Мариинке» покажут балетный проект на музыку Daft Punk

«Мечтатели» станут дебютом режиссера Сергея Даниляна. Костюмы для проекта создал дизайнер Игорь Чапурин, известный работой над гардеробами Людмилы Путиной и Светланы Медведевой. Также в постановке будет участвовать Детский хор радио и телевидения.

5 и 6 мая балет также будет поставлен на сцене Московского академического Музыкального театра, а в октябре — в калифорнийском Сегерстром-центре.

Daft Punk — французский электронный дуэт, известный сольными альбомами, а также коллаборациями с Канье Уэстом и The Weeknd. Группа получила шесть наград «Грэмми», четыре из них — за «Random Access Memories».