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12:15 (мск), источник: Publika.md

Следующая неделя будет теплой, но дождливой, возможны осадки в виде мокрого снега

Предстоящая неделя будет теплой, но дождливой. В ближайшие дни воздух прогреется до 16 градусов, а ночью столбик термометров опустится до нулевой отметки.

Источник: Publika.md

Ожидается переменная облачность, ветер слабый до умеренного, местами порывистый. На протяжение всей недели возможны осадки.

Синоптики отмечают, что в марте погода нестабильна и может резко меняться. Они не исключают осадки в виде мокрого снега.

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