Следующая неделя будет теплой, но дождливой, возможны осадки в виде мокрого снега
Предстоящая неделя будет теплой, но дождливой. В ближайшие дни воздух прогреется до 16 градусов, а ночью столбик термометров опустится до нулевой отметки.
Предстоящая неделя будет теплой, но дождливой. В ближайшие дни воздух прогреется до 16 градусов, а ночью столбик термометров опустится до нулевой отметки.
Ожидается переменная облачность, ветер слабый до умеренного, местами порывистый. На протяжение всей недели возможны осадки.
Синоптики отмечают, что в марте погода нестабильна и может резко меняться. Они не исключают осадки в виде мокрого снега.