Почти полторы тысячи детей в нашей стране страдают от недоедания

По данным Министерства здравоохранения, число таких детей увеличилось по сравнению с 2015-ым годом на 12%.

Больше половины из них не развиты физически. Хуже всего обстоят дела в центральных районах страны, где в 2016-ом на учете у врачей состояли 750 ребят. На юге зарегистрировали 267 случаев, а на севере — 232. Ещё 34 — в Гагаузии.