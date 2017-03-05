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12:16 (мск), источник: Publika.md

Почти полторы тысячи детей в нашей стране страдают от недоедания

Почти полторы тысячи детей до четырёх лет страдают в нашей стране от недоедания.

Источник: Publika.md

По данным Министерства здравоохранения, число таких детей увеличилось по сравнению с 2015-ым годом на 12%.

Больше половины из них не развиты физически. Хуже всего обстоят дела в центральных районах страны, где в 2016-ом на учете у врачей состояли 750 ребят. На юге зарегистрировали 267 случаев, а на севере — 232. Ещё 34 — в Гагаузии.

По словам медиков, зачастую дети страдают от недоедания из-за бедности.

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