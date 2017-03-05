Найдена взаимосвязь между типом личности и здоровым образом жизни
Люди, открытые для новых впечатлений, — например, любители путешествовать, — более склонны к здоровому образу жизни и полезной диете, свидетельствует новое исследование.
Люди, открытые для новых впечатлений, — например, любители путешествовать, — более склонны к здоровому образу жизни и полезной диете, свидетельствует новое исследование.
Исследователи проанализировали привычки более 1000 молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет. Участников попросили пройти тест для измерения «большой пятерки» личных качеств: открытость к новому, добросовестность, экстравертность, доброжелательность и невротизм. Затем часть участников эксперимента попросили вести дневник диеты в течение 21 дней, а других в течение 13 дней, рассказывает The Huffington Post.
Испытуемые, набравшие высокий балл в категории «открытость к новому», ели в 4,5 раза больше блюд с фруктами и овощами в неделю по сравнению с теми, кто набрал меньший балл. Кроме того, «открытые» участники ели меньше вредной еды, вроде чипсов и фастфуда. Экстравертность также оказала эффект на употребление в пищу овощей и фруктов, но не так сильно, как открытость, в то время как добросовестность никак не отразилась на диете.
Исследование только показало взаимосвязь личных качеств человека и его диеты, но не
Вероятно, люди, открытые для нового жизненного опыта, стараются обогащать свое меню, постоянно пробуя новы фрукты и овощи. Но есть и обратная связь: употребление фруктов и овощей в пищу часто на короткий период времени делают людей экстравертами, считают ученые.