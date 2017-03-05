Найдена взаимосвязь между типом личности и здоровым образом жизни

Исследователи проанализировали привычки более 1000 молодых людей в возрасте от 17 до 25 лет. Участников попросили пройти тест для измерения «большой пятерки» личных качеств: открытость к новому, добросовестность, экстравертность, доброжелательность и невротизм. Затем часть участников эксперимента попросили вести дневник диеты в течение 21 дней, а других в течение 13 дней, рассказывает The Huffington Post.

Испытуемые, набравшие высокий балл в категории «открытость к новому», ели в 4,5 раза больше блюд с фруктами и овощами в неделю по сравнению с теми, кто набрал меньший балл. Кроме того, «открытые» участники ели меньше вредной еды, вроде чипсов и фастфуда. Экстравертность также оказала эффект на употребление в пищу овощей и фруктов, но не так сильно, как открытость, в то время как добросовестность никак не отразилась на диете.

Исследование только показало взаимосвязь личных качеств человека и его диеты, но не причинно-следственную связь между этими факторами. Также помогает нам понять, как сильно наше поведение влияет на нашу пищу.

Вероятно, люди, открытые для нового жизненного опыта, стараются обогащать свое меню, постоянно пробуя новы фрукты и овощи. Но есть и обратная связь: употребление фруктов и овощей в пищу часто на короткий период времени делают людей экстравертами, считают ученые.