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16:45 (мск), источник: РИА Новости

В информационной системе правительства Свердловской области произошел сбой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 мар — РИА Новости, Ольга Ерачина. Сбой произошел в информационной системе правительства Свердловской области, его уже устранили, никаких потерь информации нет, сообщил РИА Новости представитель региональных властей Александр Иванов.

Ранее о сбое в электронном документообороте правительства Свердловской области писали местные СМИ, отмечавшие, что это произошло ещё в четверг, 2 марта. Якобы сбой возник из-за того, что программа долгое время не обновлялась. По данным СМИ, в результате с серверов пропали данные, вводившиеся различными ведомствами за последние четыре месяца, включая поручения президента и губернатора, текущий документооборот.

Представитель свердловских властей опроверг РИА Новости потерю важных данных.

«Там был технический сбой, он исправлен. Никаких потерь данных нет», — сказал собеседник агентства. Причину сбоя в информационной системе Иванов назвать не смог.

Он отметил, что все документы в свердловском правительстве дублируются в бумажном виде, поэтому даже если бы сбой в электронном документообороте не удалось исправить, все данные все равно были бы сохранены.

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