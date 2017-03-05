В информационной системе правительства Свердловской области произошел сбой

Ранее о сбое в электронном документообороте правительства Свердловской области писали местные СМИ, отмечавшие, что это произошло ещё в четверг, 2 марта. Якобы сбой возник из-за того, что программа долгое время не обновлялась. По данным СМИ, в результате с серверов пропали данные, вводившиеся различными ведомствами за последние четыре месяца, включая поручения президента и губернатора, текущий документооборот.

Представитель свердловских властей опроверг РИА Новости потерю важных данных.

«Там был технический сбой, он исправлен. Никаких потерь данных нет», — сказал собеседник агентства. Причину сбоя в информационной системе Иванов назвать не смог.

Он отметил, что все документы в свердловском правительстве дублируются в бумажном виде, поэтому даже если бы сбой в электронном документообороте не удалось исправить, все данные все равно были бы сохранены.