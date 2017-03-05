Сотрудники ГИБДД Самарской области поздравили автолюбительниц с наступающим Международным женским днем

Представительниц прекрасной половины человечества ждал сюрприз. Перед началом экзамена полицейские вручили будущим автоледи цветы и памятные сувениры, пожелали всего самого доброго, прекрасного настроения, и, конечно же, удачи на экзаменах! Сотрудники ГИБДД дали напутствие неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. После чего милые девушки с замечательным настроем отправились сдавать тесты.
Свою порцию хорошего настроения накануне весеннего праздника, несмотря на пасмурную погоду, получили и автоледи из Чапаевска. Начальник РЭО ГИБДД Отдела МВД России по г. Чапаевску Евгений Уткин поздравил новоиспеченную владелицу водительского удостоверения. Вручая Анне ее первые права и цветы, он пожелал удачи на дорогах и весеннего настроения.
Приятный сюрприз ожидал и более опытных автолюбительниц. Инспекторы ГИБДД, останавливая женщин — участниц дорожного движения, не спрашивали документы, а дарили цветы, улыбки, поздравляли с наступающим праздником, желали море тепла и женского счастья!
Ученица чапаевской автошколы Юлия Дудина была приятно удивлена, когда инспектор ГИБДД Алексей Барабашин вручил ей цветы. «Хотелось бы, чтобы инспекторы ДПС останавливали девушек только по такому поводу», — улыбаясь, заметила Юлия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.