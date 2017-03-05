Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
СМИ назвали имя убийцы ополченца Гиви
В Киеве ответили на угрозу ДНР и ЛНР уйти на российский рынок
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Порошенко решил наказать Донбасс: просит Британию и Польшу - СМИ
"В США будет война": Захарова шутит о способе
Какая одежда будет в моде этой весной (фото)
Эмма Уотсон появилась на обложке Vanity Fair
Янукович сказал, что делать с ЛНР и ДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
16Скончался Виталий Чуркин
19:14 (мск), источник: НИА Самара

Сотрудники ГИБДД Самарской области поздравили автолюбительниц с наступающим Международным женским днем

В рамках акции «8 Марта — в Каждый Дом!» сотрудники ГИБДД Сергиевского района совместно с Домом молодежных организаций и волонтерами поздравили с наступающим Международным женским днем женщин-кандидатов в водители, пришедших на экзамены для получения водительского удостоверения.

Представительниц прекрасной половины человечества ждал сюрприз. Перед началом экзамена полицейские вручили будущим автоледи цветы и памятные сувениры, пожелали всего самого доброго, прекрасного настроения, и, конечно же, удачи на экзаменах! Сотрудники ГИБДД дали напутствие неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. После чего милые девушки с замечательным настроем отправились сдавать тесты.

Свою порцию хорошего настроения накануне весеннего праздника, несмотря на пасмурную погоду, получили и автоледи из Чапаевска. Начальник РЭО ГИБДД Отдела МВД России по г. Чапаевску Евгений Уткин поздравил новоиспеченную владелицу водительского удостоверения. Вручая Анне ее первые права и цветы, он пожелал удачи на дорогах и весеннего настроения.

Приятный сюрприз ожидал и более опытных автолюбительниц. Инспекторы ГИБДД, останавливая женщин — участниц дорожного движения, не спрашивали документы, а дарили цветы, улыбки, поздравляли с наступающим праздником, желали море тепла и женского счастья!

Ученица чапаевской автошколы Юлия Дудина была приятно удивлена, когда инспектор ГИБДД Алексей Барабашин вручил ей цветы. «Хотелось бы, чтобы инспекторы ДПС останавливали девушек только по такому поводу», — улыбаясь, заметила Юлия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
МЧС Самарской области предупреждает о возможном сходе снега с крыш
Тысячи французов вышли на митинг в поддержку Фийона в Париже
Трамп призвал расследовать прослушку его разговоров Обамой
Грузия отреагировала на предложение Вены о центрах для беженцев
«Спартак» упустил победу в матче чемпионата России
Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей в мире
Эрдоган сравнил политику ФРГ по отношению к Анкаре с нацизмом
В Израиле декриминализовано употребление марихуаны
Спорт
Предолимпийский глобус. Россия выиграла Кубок мира в эстафетах В мужской предолимпийской эстафете сборная России претендовала на золото, но довольствовалась глобусом. Малым, хрустальным и единственным
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Москвичей из пятиэтажек переселят в просторное жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь