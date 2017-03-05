Сотрудники ГИБДД Самарской области поздравили автолюбительниц с наступающим Международным женским днем

Представительниц прекрасной половины человечества ждал сюрприз. Перед началом экзамена полицейские вручили будущим автоледи цветы и памятные сувениры, пожелали всего самого доброго, прекрасного настроения, и, конечно же, удачи на экзаменах! Сотрудники ГИБДД дали напутствие неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. После чего милые девушки с замечательным настроем отправились сдавать тесты.

Свою порцию хорошего настроения накануне весеннего праздника, несмотря на пасмурную погоду, получили и автоледи из Чапаевска. Начальник РЭО ГИБДД Отдела МВД России по г. Чапаевску Евгений Уткин поздравил новоиспеченную владелицу водительского удостоверения. Вручая Анне ее первые права и цветы, он пожелал удачи на дорогах и весеннего настроения.

Приятный сюрприз ожидал и более опытных автолюбительниц. Инспекторы ГИБДД, останавливая женщин — участниц дорожного движения, не спрашивали документы, а дарили цветы, улыбки, поздравляли с наступающим праздником, желали море тепла и женского счастья!