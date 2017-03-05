Самарский театр «Пластилиновый дождь» показали «класс» на шоу «Минута славы»

Программа с участием самарского коллектива вышла в эфир вечером 4 марта. Наши ребята вышли на сцену последними и закрывали очередной съёмочный день. По выражению лиц членов жюри видно, что они уже порядком устали. Но в итоге мнения судей оказалось положительным, кроме одного.

— Мне показалось, что это такая милая шуточка, даже домашняя. Симпатичная, не более того. Ничего уникального, невероятного я не увидел. Конечно, мало кто занимается ходулями, но, по крайней мере, на мой взгляд, это даже не смешно. Был момент, когда я хотел во время номера ударить по кнопке, — Владимир Познер.

Неожиданную оценку дала Рената Литвинова. Она особенно отметила остроумный сюжет номера, посвященный современным женщинам. И также поддержала Самарцев.

— Очень выстрадано, очень точно, давайте и дальше делать зарисовки из нашей женской жизни, — прокомментировала заслуженная артистка России.