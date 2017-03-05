Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Майор ВСУ рассказал почему перешел на сторону ополченцев в ДНР
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Черчилль запрещал военным рассказывать о встречах с инопланетянами Власти Британии в 1950-е годы серьезно относилось к угрозе со стороны НЛО
Натали Портман родила дочь
Алла Пугачева сравнила сына с Николаем Цискаридзе (видео)
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Порошенко решил наказать Донбасс: просит Британию и Польшу - СМИ
"В США будет война": Захарова шутит о способе
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Селин Дион «испортила» романтическое фото своих фанатов
Янукович сказал, что делать с ЛНР и ДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
16Скончался Виталий Чуркин
19:18 (мск), источник: Pro Город Самара

Самарский театр «Пластилиновый дождь» показали «класс» на шоу «Минута славы»

Самарские артисты вновь вышли на сцену шоу «Минута славы» и успешно показали программу. В эфире федерального телевидения театр «Пластилиновый дождь» представил пантомиму на ходулях.

Программа с участием самарского коллектива вышла в эфир вечером 4 марта. Наши ребята вышли на сцену последними и закрывали очередной съёмочный день. По выражению лиц членов жюри видно, что они уже порядком устали. Но в итоге мнения судей оказалось положительным, кроме одного.

 — Мне показалось, что это такая милая шуточка, даже домашняя. Симпатичная, не более того. Ничего уникального, невероятного я не увидел. Конечно, мало кто занимается ходулями, но, по крайней мере, на мой взгляд, это даже не смешно. Был момент, когда я хотел во время номера ударить по кнопке, — Владимир Познер.

Неожиданную оценку дала Рената Литвинова. Она особенно отметила остроумный сюжет номера, посвященный современным женщинам. И также поддержала Самарцев.

 — Очень выстрадано, очень точно, давайте и дальше делать зарисовки из нашей женской жизни, — прокомментировала заслуженная артистка России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Появилось видео с пожаром на проспекте Ленина, где сгорели два «Лексуса» одного хозяина
Тысячи французов вышли на митинг в поддержку Фийона в Париже
Трамп призвал расследовать прослушку его разговоров Обамой
Грузия отреагировала на предложение Вены о центрах для беженцев
«Спартак» упустил победу в матче чемпионата России
Bloomberg обновил рейтинг самых богатых людей в мире
Эрдоган сравнил политику ФРГ по отношению к Анкаре с нацизмом
В Израиле декриминализовано употребление марихуаны
Спорт
Предолимпийский глобус. Россия выиграла Кубок мира в эстафетах В мужской предолимпийской эстафете сборная России претендовала на золото, но довольствовалась глобусом. Малым, хрустальным и единственным
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
Как правильно расставить мебель в гостиной
Депутаты предложили вернуть свидетельства о собственности
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Как оштрафовать застройщика за срыв сроков стройки
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь