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13:07 (мск)

Великие женщины России

Кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории?

Императрицы, княгини, ученые, актрисы, оперные певицы, поэтессы — нелегко выбрать одну кандидатуру: в отечественой истории было немало женщин, достойных звания Великих.

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Новости Mail.Ru решили спросить — кто же «самый-самый» по вашему мнению?

В нашем голосовании мы упростили задачу — необязательно выбирать лишь один вариант, вы можете отметить столько кандидатур, сколько посчитаете нужным. А узнать, кто лидирует, вы сможете после завершения голосования — вам покажут таблицу лидеров.

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