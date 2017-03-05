Великие женщины России

Императрицы, княгини, ученые, актрисы, оперные певицы, поэтессы — нелегко выбрать одну кандидатуру: в отечественой истории было немало женщин, достойных звания Великих.

Шарапова или Роднина? Выбери величайшую спортсменку в истории России

Новости Mail.Ru решили спросить — кто же «самый-самый» по вашему мнению?

В нашем голосовании мы упростили задачу — необязательно выбирать лишь один вариант, вы можете отметить столько кандидатур, сколько посчитаете нужным. А узнать, кто лидирует, вы сможете после завершения голосования — вам покажут таблицу лидеров.