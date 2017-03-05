Ученые рассказали о простом способе сохранить молодость

Как сообщают Nation News, для того, чтобы оставаться не то, что вечно молодой, а, по крайней мере, выглядеть лет так на десять моложе своих сверстниц, представительницам прекрасного пола надо жить в городской местности.

И дело тут не в экологической составляющей, а в физическом труде, которым пусть и время от времени приходится заниматься женщинам на селе, что, в свою очередь, сказывается на внешности.

В городе — напротив, дамы больше занимаются своей карьерой, следят за собой, посещают тренажерные залы и косметологические центры, быстрее могут получить медицинскую помощь, пишет riafan.ru.

Все это вкупе приводит к тому, что жительницы городов выглядят моложе своих сверстниц, проживающих в сельской местности.