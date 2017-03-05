Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Екатерину Волкову довели до слез в эфире телешоу
Сбежавшего на Украину депутата РФ поймали на вранье о Крыме
В СК направлено заявление о возбуждение дела против Медведева
Литвинова прокомментировала скандал с ребенком на «Минуте славы»
Пара из России за 55 дней доехала на поезде из Москвы до Бангкока
Великие женщины России (фото)Выберите тех, кого вы считаете величайшими и знаковыми женщинами в российской истории
Картина для бабушки: шедевр к 8 Марта за пять минут
Китаянка родила тройняшек с интервалом в шесть дней
7 стереотипов в дизайне, от которых пора отказаться
В Подмосковье нашли еще 5 проблемных застройщиков
Удар огнемета «Солнцепек» по ИГ: у боевиков огромные потери – СМИ
Медики назвали количество спирта в крови Поргиной
Мелания Трамп появилась перед Конгрессом в костюме за $10 тысяч
Татьяна Навка показала свою маму (фото)
Янукович сказал, что делать с ЛНР и ДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Освобожденная Пальмира
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
9Стыковка корабля Dragon на снимках Андрея Борисенко
12Наступление на Мосул
13:51 (мск), источник: Publika.md

Ученые рассказали о простом способе сохранить молодость

Американские ученые в ходе очередных исследований по поводу сохранения молодости и здорового духа у прекрасных дам, пришли хоть к очевидному, но интересному выводу.

Источник: Publika.md

Как сообщают Nation News, для того, чтобы оставаться не то, что вечно молодой, а, по крайней мере, выглядеть лет так на десять моложе своих сверстниц, представительницам прекрасного пола надо жить в городской местности.

И дело тут не в экологической составляющей, а в физическом труде, которым пусть и время от времени приходится заниматься женщинам на селе, что, в свою очередь, сказывается на внешности.

В городе — напротив, дамы больше занимаются своей карьерой, следят за собой, посещают тренажерные залы и косметологические центры, быстрее могут получить медицинскую помощь, пишет riafan.ru.

Все это вкупе приводит к тому, что жительницы городов выглядят моложе своих сверстниц, проживающих в сельской местности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Россияне оценили сложность жизни мужчин и женщин
Батальон НАТО начал передвижение в Эстонию
Акции в поддержку Трампа в США привели к арестам
В Кремле анонсировали визит Нетаньяху к Путину
СМИ сообщили о секретной встрече Тони Блэра с советником Трампа
Китай запустил крупнейшую в мире плавучую буровую платформу
В Японии разбился спасательный вертолет
Спорт
А теперь хоть потоп. Тренеры женской сборной сдержали обещание Сборная России прошлась по грани антирекорда в эстафете, а немки оформили пента-трик даже без Дальмайер
Авто
О продаже Opel могут объявить уже в понедельник Opel может перейти под контроль французской компании
Hi-Tech
10 «фишек» YouTube, о которых вы могли не знать Этим сервисом для просмотра видео так или иначе пользуются все. Hi-Tech Mail.ru собрал несколько очень простых и интересных опций YouTube, о которых вы могли не знать.
Кино
Эмма Стоун: «Мне в лицо говорили, что я недостаточно хороша» 28-летняя лауреатка премии «Оскар» — о борьбе за свое место в Голливуде, Райане Гослинге и лучшем средстве против психоза
Недвижимость
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Самое доступное жилье с московской «пропиской»
Открыто бронирование жилья в первом в России арендном доме
Москвичей из пятиэтажек переселят в просторное жилье
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Сын Дженнифер Лопес стыдится своей матери Певица была шокирована словами мальчика.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь