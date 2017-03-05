Тепло и мокро, как в апреле. 6 марта в Беларуси ожидаются дожди

— В ночь на понедельник местами, а днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В крайних северных районах возможен мокрый снег, слабый гололед. Днем по северо-западной половине могут пройти сильные дожди, — пояснила Светлана Рыбакова.

Ночью 6 марта температура воздуха составит 0 °C +7°С. Днем будет +5°С +12°С. В крайних северных районах Беларуси температура будет немного ниже +1°С +4°С в дневные часы. На юге страны ожидается до +15°С.

— Погода, как видите, будет теплая. Температурный режим повышен и характерен для первой половины апреля. Большая разница в температуре наблюдается в дневные часы между севером и югом, — отметила Светлана Рыбакова.

В Минске в понедельник ночью ожидается +3°С +5°С, днем +8°С +10°С. Днем 6 марта в столице прогнозируется дождь.